路上見到4個相同數字的「鐵支」車牌總能讓人多看兩眼，高雄監理所李姓技士得知李姓代辦業者準備幫擁有市價近3000萬元「BRABUS G850」豪車的客戶競標「8888」車牌，李姓技士竟在系統「動手腳」讓代辦業者8秒就以底價6000元得標，高雄地檢署偵結，依貪汙治罪條例將李姓技士起訴。

依據「公路監理機關汽車牌照號碼選號及招標作業規定」，經標售而無人競標的第一、二級號牌及得標繳費後未於3個月內辦理領牌的號牌，將開放於網路上以底價選號，若經1個月仍無人選購者，該號牌造冊陳核後轉庫存，不再併入一般順號編發，由各所另行核發。

一級車牌就是除了英文字母不同外4個數字均相同的車牌，也就是俗稱的「鐵支車牌」，由於鐵支車牌相當稀有，得標價格普遍高昂，若競標的「鐵支」號碼又是習俗吉利數字如8888、6666、7777等，得標金額突破6位數以上都已經習以為常。

檢方指出，高雄監理所2018年拍賣一面「8888」鐵支車牌，但由於首次得標者為車輛租賃業者，旗下租賃車無法懸掛一般車牌，因此而棄標，二次招標時由李姓代辦業者得標，但卻因故沒在3個月期限領牌，依規定流標後1個月，必須依底價6000元開放網路選號。

但李姓技士因熟知車牌競標、選號流程，為了協助代辦業者獲得該張鐵支車牌，搶在開放民眾網路選號前，於2018年9月3日自行登入監理系統，並將車牌以「漆面瑕疵，酌量補漆」為由，從待發轉入庫存，讓一般民眾無從選購。

隨後李姓技士於同年10月29日告知李姓代辦業者該車牌重新上架時間，便取消車牌瑕疵原因，並將車牌從庫存轉為待發，放上網路選號系統後，讓代辦業者僅以8秒時間就順利搶購到該面「8888」鐵支車牌。

雄檢偵查時，傳喚監理所多名人員到案，從中得知1萬面車牌中，最多只有4面會有瑕疵，且一級車牌會被額外保護，瑕疵比例更低，也不可能在流標後才發瑕疵，且李男遭檢方諭令2萬元交保後，還試圖與監理所同事串通，檢方綜合各項事證，認定李男協助代辦業者低價取得一級車牌的事實，但查無代辦業者有行賄的狀況，偵結後依貪汙治罪條例、偽造文書等罪起訴李姓技士。

高雄區監理所林弘慎副所長表示，於2018年有發現李姓技士有不正常的借貸情況，時任科長也有主動關心日常生活狀況，發現他日夜顛倒生活不規律，並清查他承辦的業務時發現該案，依規定通報政風單位，對於相關疏失人員進行懲處，李員記大過處分，並已於2019年將他調離原職務，現檢方起訴，靜待司法判決。

而李員現在仍是監理所員工，近期申請侍親留職停薪中。事件發生後，監理所也從源頭防弊，修改招標規定，如交通部公路總局2020年修訂《公路監理機關汽車牌照號碼選號及招標作業規定》，規定有包含防治高價得標後未依規定期限內完成繳費等狀況，應先繳納保證金、號照號碼核發及收、退費方式，讓標牌選號規定更加完備，相關主管也會落實稽核，防杜類似情事發生。