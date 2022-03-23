大陸東方航空編號MU5735的波音737客機，前（21日）天從昆明飛往廣州時突然發生墜機事故，並引發森林大火，機上123名乘客和9位機組人員生死未卜，救援人員把握黃金救援時間搜救，希望能找到生還者，空難事件引發各界關注，不過「星爺」周星馳罕見動怒，批退休機師評東航空難太冷血，「對這種冷血，帶有鄙視的言論，我感到氣憤。」

電影製作人及資深經紀人陳震宇今（23日）凌晨在微博替周星馳發聲，表示周星馳對於飛機空難事故的發生，感到痛惜，非常感謝各單位積極的搜救行動，真的希望能有奇蹟出現，找到生還者。接著他話鋒一轉寫下：「本人在一份雜誌《TIME》, 看到一位退休機師David Newberry，說『The Chinese are a bit paranoid about air safety and will go ballistic at this one without a doubt』（大陸人對航空安全有點偏執，毫無疑問會在這個問題上大發雷霆）」。

周星馳狠批：「對這種冷血，帶有鄙視的言論，我感到氣憤」，他接著並氣憤反問：「如果飛機傷亡事故發生在你的家園，難道你們不會緊張和痛心嗎？希望大家能不分國籍，更加懂得考慮別人的感受」。

陳震宇微博全文。（圖／取材自陳震宇微博）

東方航空MU5735航班墜機已逾40小時，截至發稿前，尚未找到「黑盒子」，目前機上123名乘客和9位機組人員生死未卜，各界都盼望有好消息，希望能早日出現奇蹟。