大陸東方航空編號MU5735的波音737客機,前(21日)天從昆明飛往廣州時突然發生墜機事故,並引發森林大火,機上123名乘客和9位機組人員生死未卜,救援人員把握黃金救援時間搜救,希望能找到生還者,空難事件引發各界關注,不過「星爺」周星馳罕見動怒,批退休機師評東航空難太冷血,「對這種冷血,帶有鄙視的言論,我感到氣憤。」

電影製作人及資深經紀人陳震宇今(23日)凌晨在微博替周星馳發聲,表示周星馳對於飛機空難事故的發生,感到痛惜,非常感謝各單位積極的搜救行動,真的希望能有奇蹟出現,找到生還者。接著他話鋒一轉寫下:「本人在一份雜誌《TIME》, 看到一位退休機師David Newberry,說『The Chinese are a bit paranoid about air safety and will go ballistic at this one without a doubt』(大陸人對航空安全有點偏執,毫無疑問會在這個問題上大發雷霆)」。

周星馳狠批:「對這種冷血,帶有鄙視的言論,我感到氣憤」,他接著並氣憤反問:「如果飛機傷亡事故發生在你的家園,難道你們不會緊張和痛心嗎?希望大家能不分國籍,更加懂得考慮別人的感受」。

陳震宇微博全文。(圖/取材自陳震宇微博)

東方航空MU5735航班墜機已逾40小時,截至發稿前,尚未找到「黑盒子」,目前機上123名乘客和9位機組人員生死未卜,各界都盼望有好消息,希望能早日出現奇蹟。