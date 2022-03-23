【全程影音】確定代表國民黨出戰台南市長！ 謝龍介現身最新回應

台南市長寶座之爭，民進黨提名黃偉哲競選連任，國民黨台南市長選戰之前由台南市議員謝龍介與立委陳以信兩人競爭，而今(23日)最新消息指出，經過黨中央協調，確定將會由謝龍介參選，預計今中常會上宣布。國民黨台南黨部主委林進旺今中午證實，剛剛接獲黨內告知，「謝龍介將代表本黨參選」。他說，既然母雞人選已定，接下來將全力輔選，與議員整合最強戰線，讓大家看到國民黨不同一面。

台南市議員謝龍介長期耕耘台南，也率先拋出將投入台南市長選戰，臉書粉絲專頁早已改版更名「台南市長參選人」，但黨內另有對手、不分區立委陳以信表態參選，黨也遲遲未敲定提名，讓謝龍介為此感慨，民進黨能等林佳龍「十年磨一劍」，他在台南基層一直蹲，「難道要等到劍磨成繡花針？」

隨著國、民兩黨母雞人選都浮出檯面，有國民黨支持者說，終於等到龍介仙出來選市長；而黃偉哲、謝龍介兩人之前都互稱對方為可敬、可怕對手，期待打一場君子之爭。