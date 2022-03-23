台中港三井 OUTLET上半年折扣最強「激安買物祭」，將在3月25日至4月10日重磅起跑。（台中港三井 OUTLET提供）

台中港三井 OUTLET上半年折扣最強「激安買物祭」，將在3月25日至4月10日重磅起跑。（台中港三井 OUTLET提供）

隨著春暖花開與連假到來，台中港三井 OUTLET上半年折扣最強「激安買物祭」將在3月25日至4月10日重磅起跑，祭出最低2折起優惠；豐原太平洋百貨購物節於3月31日至4月20日熱烈展開，其中最熱門的化妝品更於25日至29日搶先預購。

豐原太平洋百貨購物節31日至4月20日熱烈展開，其中最熱門的化妝品於3月25日至3月29日搶先預購，除了最期待滿仟送佰及滿額累送回饋，更推出會員獨享預購特別加碼-精選健康豪禮限量送。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，為了感謝在地鄉親長久以來支持，這次購物節盛大推出超越所有百貨加碼回饋，化妝品除了既有滿仟送佰、滿額再加碼，更首度於購物節推出化妝品預購超狂回饋禮，期望讓鄉親感受滿滿的誠意。

連錦指出，太平洋百貨購物節加母親節檔期為3月25日起至5月9日，前後共40天，首波是預購會，接著3月31日購物節開打至4月20日，緊接著母親節檔期至5月9日，看好多重豪禮回饋刺激買氣，今年購物節可望較去年同期成長10％。

卡友只要於25日至3月29日當日消費滿1萬6800元加送「義大利原裝進口黑白松露禮盒」、滿3萬加送「美國OSTER紐約經典快煮壺」、滿5萬加送「太平洋百貨禮券2000元」、滿8萬加送「價值15800元的瑞士原裝頂級鑽石牛排鍋」、滿35萬加送價值28900元「Dyson 三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機」。

檔期正式開打自3月31日至4月10日，化妝品當日滿5000送500、首六日再加碼單筆15000加送300(預購同享)，還有3月31日至4月5日全館滿3500送350，以及13大銀行刷卡回饋；另外化妝品各大人氣品牌於連假期間更推出下殺47折限搶商品及必囤貨人氣組，讓消費者購物補貨再賺超高回饋。

台中港三井OUTLET強力出擊的激安買物祭，打出最低2折起優惠，信用卡友結帳最高享5％回饋，4月8日前平日消費滿額APP會員點數升級2倍贈；期間再加碼「春爛漫‧粉嫩大賞」活動；4月10日前單筆滿2000元可領抽獎券，有機會抽中SMEG義大利美學家電，為料理增添春日繽紛儀式感。

台中港店配合買物祭「限時特賣Special Sale」，4月10日前於指定專櫃每單筆消費滿2000元可領抽獎券乙張，有機會抽中米家掃拖機器人。單日累積消費滿10萬元，3月25日至27日可兌換象印微電腦電子鍋、3月28日至4月1日可兌換日立6公升除濕機。

APP會員方面，指定期間單筆消費滿3000元，可兌換合成帆布行聯名插畫人文手提袋，或大和製作所聯名簡約玻璃對杯組；4月2日至4月5日連假期間，單日累積消費滿5000元送300元商品抵用券(不累贈)。