北投三層崎公園的花期進入尾聲，再過一陣子就看不到美麗的薰衣草花海。北市工務局公園處表示，三層崎花海是北市「花 in Taipei」系列花展中展期最長的，5個月來吸引24萬名遊客來賞花，明年將會把花海範圍擴大，並引進獨特的圖騰設計。

公園處陽明所主任林晁嘉表示，今年花海範圍是在公園斜坡地上，預計明年種植範圍會再擴大，延伸到山坡地的另一面，不過現在仍在規畫階段，實際樣式、花的種類還要研究討論，能確定的是明年會有更豐富更壯闊的花海能欣賞。

林晁嘉說，三層崎公園內的薰衣草已開始結穗，代表花期3月底左右會結束，工作人員早已動起來，開始蒐集民眾意見與回饋，思考明年該種下什麼花、設計如何呈現，初步想法是加入圖騰與在地元素，並且擴大種植範圍，讓花海看起來更壯觀。

公園處處長黃淑如指出，三層崎花海2020年開始推動，一開始也碰到不少困難，因為花卉種植在山坡地，土壤保濕與整地都是一大挑戰，到了第二年才比較有經驗，成功把花草種活後，接著思考如何布置會更美更吸睛，這次進入第三年，5個月的花期就吸引24萬遊客，順利獲得民眾肯定。

3月底花期結束後，公園處會將山坡地恢復成原本的翠綠草皮，讓土地好好休養，累積足夠的養分後，明年才能綻放出更燦爛鮮豔的花朵，近期到三層崎公園雖然看不到花，但還是有廣闊草皮與台北市景可欣賞，別有一番風味。