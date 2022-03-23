2022智慧城市論壇昨正式登場，昨天有1名貝里斯籍外賓確診。依專案泡泡抵台的17名外賓未在機場採檢，下榻飯店時因拿不出陰性證明，台北市政府才緊急派人前往採檢，同團8人遭隔離。今日再爆1名波蘭籍代表陰轉陽，北市智慧城市論壇今中午緊急喊卡，隨後又傳出新增1巴拉圭籍外賓染疫，目前30位外賓中累計3人染疫，其餘27人目前列居家隔離，市府工作人員則是自主管理。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實，今天上午外賓團又增2人確診，全團30人中累積有3人確診，其餘27人居家隔離，安置在防疫旅館。所有外賓活動都取消，密切接觸者隔離10天。而該團有8位由國人擔任的隨行秘書也會列為居家隔離，另司機3人會在釐清，市府工作人員則列為自主健康管理。至於其餘論壇活動則持續進行。將會匡列所有參展廠商、工作人員，並請衛生單位提供快篩。

由於外傳波蘭籍被傳是市長？莊人祥表示，目前不清楚職別，但波蘭籍Ct值為25，巴拉圭Ct值為36，後者的病毒量較低，需要進一步採檢確認。

而波蘭籍與巴拉圭籍外賓今天才確診，但昨天都有參加晚宴是否違規？莊人祥說，外賓入境第一天都是陰性，專案泡泡可以放行，這兩人是今天上午5點進行二採時才確診，是否專案泡泡有瑕疵，還要再了解。防疫計畫中有要求要有不同的盥洗室要有不同的出入口也會在確認，是否有落實做到。