《中時新聞網》推出全新節目《時勢造英雄》，前《中國時報》總編輯張景為專訪前立委、前台鹽董事長鄭寶清，暢談鄭寶清在政界、商界、學界長期深入的歷練與亮眼表現，並且趣味互動網友提問。

桃園民調最高！鄭寶清下豪語樂當桃園鍊金師！

鄭寶清在國大代表任內，通過總統直選，完善民主體制。為了尊重原住民文化及歷史，也把過去「山胞」稱謂改成原住民，原民的頭目還特別送他「台灣勇士」十字繡。

當立委時，鄭寶清深感少子化是國安危機，優先提案要求政府負責育兒津貼。對於桃園百年建設—鐵路地下化，在他積極向行政院溝通協調後終於促成，帶動城市發展與經濟效益。

鄭寶清擔任台鹽董事長時，為了拯救嚴重虧損危機，懷抱「被討厭的勇氣」，破除許多綁著台鹽利益集團，因為想要改革就不能怕得罪人，對的事情就全力以赴。改變企業文化，用心在細節做起，例如：電話服務民眾的品質，一切以人為本、同理心，建立台鹽的新文化。此外，鄭寶清創新發明的「鹼性離子水」，成為台鹽最知名的產品，1年可以賣8千萬瓶，讓員工領到16到20個月的年終，鄭寶清因此獲封「台鹽財神爺」，很多員工都不捨他離開。

鄭寶清長期關心暴力議題並參與公益活動，也幫同婚發聲。

有網友好奇，鄭寶清為何曾和網紅「統神」、「國動」合體拍片？鄭寶清說，當初因為擔任電競協會理事長，想方設法推廣電競，爭取政府、社會認可，後來成功推動電競選手替代役，還成為正式運動比賽項目。

也有網友好奇鄭寶清為何長期關心暴力議題、參與公益活動？鄭寶清認為，社會要能往前走，弱勢者能得到照顧最重要。他回顧擔任立委時，《家暴法》拖了很久未果，就去拜託時任立法院長王金平，王院長反問他「你緊張什麼」，鄭寶清開玩笑說「我每天被老婆打，院長你都不知道我的痛苦，拜託你要讓法案趕快通過。」後來果然順利通過。

有網友好奇鄭寶清為何不顧反對群眾包圍抗議，堅持要幫同婚發聲？鄭寶清強調：「這個人只要不危害社會，晚上要跟誰同寢，與你何關？」每個人追求自由跟幸福的方式都不一樣，儘管方式不一樣，你也不能反對他，因為每個人都有表達意見的自由。

還有網友提到鄭寶清在桃園的知名度、支持度都是第一，鄭寶清表示長期深耕地方、投入公益，及價值信仰的堅持，獲得市民的支持與肯定，再次感謝各位。我與市民生活在一起，所以了解桃園的每一個建設，也深知市民的需要。鄭寶清說「國家若要富強，政府首重交通建設。」，交通便捷才能帶動經濟發展，堅持推動鐵路地下化以及交流道的增設，透過溝通協調也都一一實現。

桃園擁有許多新住民及移工，鄭寶清認為應該尊重他們的文化及歷史，透過舉辦不同的活動，保留他們的文化、語言，這樣對社會發展才是有利的。

對於桃園擁有許多新住民及移工，鄭寶清認為，新的力量總會衝擊舊的文化，唯有尊重新住民的文化及歷史，可以透過舉辦不同活動，保留他們的文化、語言，才能把衝擊轉成正面能量，對社會發展才有利。

被問到若當選桃園市長，要如何帶動桃園更多元發展？鄭寶清認為，思維要創新，用膽（魄力）識（核心價值）來擔任「城市CEO」，唯有清楚核心價值才能知道方向在哪。對於民眾的需求，政府不能說「做不到、沒辦法」，而是要想辦法解決人民的困難。