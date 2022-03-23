Apple於幾天前推出系統最新版本「iOS 15.4」，果粉們在消息一出後紛紛迫不及待搶先更新試機。這次更新多了許多新功能，大家最期待的「口罩解鎖」和新的表情符號等等，不料，在幾天後卻傳出手機更新後電力耗損速度變的比之前快的消息。

果粉們抱怨續航力變差 連13Pro用戶都叫苦連天 (示意圖/達志影像)

Apple每次重大更新iOS系統時都會有用戶抱怨續航力下滑的問題，但是這次版本15.4的更新，相較過去反應問題的人數多，所以還沒有更新的果粉不如再觀望一下後決定要不要更新。Apple對此問題在推特上給出了回應，他們表示安裝新系統後的48小時左右，手機裡面的應用程式與功能需要調整，因此電量有變化是正常的。

蘋果於Twitter一一回應災情 (圖翻攝自/Twitter)

除了官方回應外，不少網友指出覺得電池續航變差的原因可能是「120Hz ProMotion螢幕」的影響。就算如此，還是有不少網友更新系統後還能正常使用，「我都是發布更新時就立馬更新，從來沒碰過災情」、「更新那麼多次目前還沒出事過」、「iOS 15.4很讚，目前沒遇到問題，戴口罩秒解鎖讚」。以後沒事千萬別當領頭羊搶著更新，凡事在後面觀望才是最佳對策。