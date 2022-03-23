疫後寵物經濟大爆發！安聯寵物新經濟基金產品經理林佑憲22日表示，疫情之後，新型態的投資主題一躍而上，成為資金關注且表現相對搶眼的亮點。如果統計2020年3月底至2021年5月底，觀察MSCI、Solicit、S&P500及FactSet等相關指數，包括鋰電池、乾淨能源及寵物等主題在此期間的漲幅均翻倍！

台灣人尤其偏愛毛小孩。據農委會寵物登記管理資訊網與內政部的資料換算，2021年前十月，寵物以每2.4分鐘的速度成為台灣家庭新成員，已超過人類新生兒每3.4分鐘一位。依內政部與農委會預估，全台犬貓數2021年達295萬隻，首度超過0至14歲幼年人口數289萬。

林佑憲表示，寵物市場究竟有多大的產值？有一份統計至2018年、疫情前，針對全球寵物產業前景的調查數據顯示，到2025年，寵物醫療照護市場年均複合成長率（CAGR）為6.1％複合成長率預計為5％；全球寵物行業預期收入有望達2,030億元、而這個數值相當於全球PC產業市值。

不過，從另一份更新的APPA全球寵物調查資料則可發現，在疫情爆發後，寵物市場產值確實有在逐步擴大的跡象。寵物經濟已經從2021年的2,450億美元，在2022年有機會上看2,610億美元，2027年更挑戰3,500億美元，估計年均複合成長率（CAGR）為6.1％。除此之外，根據富比士統計，目前美國僅2.1％的寵物有保險，亦顯示寵物保險業績未來發展空間仍深具潛力。

林佑憲表示，在這股趨勢抬頭下，與寵物商機息息相關的，包括核心消費中的家用商品及食物；醫療健護如寵物相關的醫療服務、製藥及醫療設備；非必須消費中的線上零售；金融相關的寵物保險等，都是寵物新經濟可以投資的範疇。

以安聯寵物新經濟基金為例，這檔基金於2021年7月引進，投資範疇聚焦在全球寵物市場的主題上，目前著重在寵物的製藥、生技與醫療保健，其他還有寵物食品製造、動物保險；電子商務、等多元化的投資區域。據理柏統計至2022年3月22日止，歐元級別績效近一年報酬達6.97％、近三年達62.47％。

國內還有另一檔寵物基金，第一金全球Pet毛小孩基金，以台幣、美元計價。目前在醫療保健類股比重達43.17％、核心消費達38.75％、非核心消費達9.65％。

林佑憲表示，在寵物經濟背後的長期驅動力，主要是有銀髮族、千禧世代及新興市場飼主和寵物市場的影響力。受惠於全球人口結構、寵物與飼主的關係愈趨親密，加上疫情後、生活作息改變的推波助瀾，飼主對於寵物的支出金額日益上升。

展望後市，林佑憲表示，隨著寵物已經逐步躍升為家庭的一份子，且無論經濟狀況如何，寵物仍都需要日常食品、醫療保健和保險，加上核心消費較少受景氣影響，布局領域亦跨越跨多種產業，更有機會參予更多新興產業成長機會及併購，亦可因應循環性通膨壓力、也掌握長線增值潛力。