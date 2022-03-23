由台北市政府舉辦的2022智慧城市論壇22日在南港展覽館登場，但該論壇截至今日有3名外賓確診，外界質疑為何專案泡泡出包，分飯店、機場採檢，指揮中心發言人莊人祥表示，因為主辦單位先前有兩個文進來，不過無論哪個方式，指揮官都有要求入境當天都要採。

2022智慧城市論壇舉辦前驚傳1名貝里斯籍外賓確診，今再增2外賓確診，一人為波蘭籍Ct值25，另一位巴拉圭籍Ct值36，為何有人在飯店篩檢，有人在機場採檢？莊人祥說外交泡泡是由外交部舉辦，其他部會辦的則是專案泡泡會有展覽等在國內舉辦的活動，為何17人在飯店採檢，另外13人在機場採檢？他說，因為主辦單位先前有兩個文進來，第一個是說要在飯店採檢，另一個文說改成在機場採檢，但無論哪個方式，指揮官都有要求第零天就是入境當天都要採。

過去是否有多地採檢？因為剛好他們要改變採檢方式簽核當中，才會有不同作法。

會不會對任何部會懲處？莊人祥強調，並非兩個文同時在跑，因為先前有個文已經決定要在飯店先採檢，機場也有接收到訊息，一開始部分先用在飯店，之後又送了一個文希望在機場採檢，會針對這次的專案泡泡再做後續的檢討。

未來無論專案或是外交泡泡，是否應統一作法？莊人祥強調，這次沒有漏接的狀況，至於在何處採檢不是問題，應該是要針對這次，但會再針對這部份跟各部會提醒。