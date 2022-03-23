一份最新民調顯示，相信美國會協防台灣的台灣人，從半年前的6成5驟降到3成4，降幅高達3成。對此，港媒指出，多數台灣人受俄烏戰爭影響，擔憂台灣成為「烏克蘭第二」，而對美國信任度驟降，整體社會氛圍也產生極大轉變；但令人恐懼的是，如今只剩台獨仍不願、不想面對這個現實。

台灣民意基金會22日發布民調，相信美國會協防台灣的台灣人，從半年前的6成5驟降到3成4，降幅高達3成；相信日本會協防台灣的竟比相信美軍的多8.6個百分點，十分諷刺。董事長游盈隆則分析，這是極端不尋常集體態度大轉變，體現烏克蘭孤軍作戰的經驗對台灣人心產生巨大衝擊，可稱「烏克蘭情境效應」。

香港媒體《中評社》23日評論分析，早在此民調發布前，已有不少人警告「美國不可靠」，包括前總統馬英九、政治學者熊玠等人，都直言「美國不會出兵」。目前有6成台灣人擔心成為「烏克蘭第二」，這是很大的比例，可見大部分台灣民眾，對美國挺台與美國國力的信心已崩盤。

評論認為，台灣出現集體態度大轉變為意料中事，如今只剩台獨仍不願、不想面對。這會造成一個恐怖的後果，就是人民與政府產生鴻溝，因為民眾既然不相信美國會保衛台灣，就不會相信「倚美抗中」的政策有用，這對蔡政府而言是個新挑戰。