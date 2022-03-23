內政部於去年12月通過「預售屋買賣契約禁止換約轉售」修正草案，目前送行政院審查中，預期將於本會期送進立法院審議，那麼，這份修正草案若通過，是否會降低消費者購買預售屋意願？ 永慶房屋業管部協理陳賜傑說明，根據調查結果顯示，54％消費者不會因為預售屋禁止換約轉售而降低購買預售屋的意願。

陳賜傑指出，消費者不會降低購買預售屋意願的原因，其中54％消費者購屋目的是自住，修法不會造成影響，其次則是有37％消費者認為低自備款，資金壓力小，還有32％消費者認為屋況全新，不用擔心建材、管線老舊問題。

陳賜傑補充，消費者降低購買預售屋主因除了自住需求外，其餘兩項也正是預售屋的優點，前期資金壓力小、屋況新，仍舊吸引資金相對緊絀的首購族群，而本次修法禁止換約轉售也僅是阻斷短期投機客的管道，對於一般想購買預售屋的自住客完全不受影響。

永慶房屋集團業務總經理葉凌棋表示：2022年全球經濟成長正常化，但俄烏衝突目前仍持續中，地緣政治風險高，全球通膨壓力遽增，將加速貨幣緊縮與拉高升息幅度，目前美國聯準會宣布升息1碼，台灣也跟進，當全球資金退潮將讓金融市場有大幅震盪風險，也連帶衝擊今年的房市表現。

而國內在房市交易熱絡、房價走高的狀況下，中央、地方政府持續齊力打炒房，去年12月內政部五大打炒房措施修法中，葉凌棋表示預估本會期將送進立法院進行審議，以及各地方政府配合中央政策，對於調高囤房稅上限已有共識，將於各縣市議會通過後實施，中央、地方為了抑制投機炒作而努力，效果可望逐步顯現，未來是否再祭出更進一步的健全房市政策，將左右今年房市交易量表現，有待持續觀察。