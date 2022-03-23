23日受東北季風及華南雲雨區影響，雲嘉南以北地區受降雨洗除作用影響，空氣品質為良好至普通等級，高屏地區位於下風處，污染物仍易累積。依10時監測結果，竹苗、中部、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，23日受東北季風及華南雲雨區影響，雲嘉南以北地區受降雨洗除作用影響，空氣品質較佳，高屏地區位於下風處，仍易有污染物累積。

竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級，高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周，23日至24日受東北季風及華南雲雨區影響，全臺降雨機率增加，空氣品質普通；25日環境風場為東南風至偏南風，中部以北位於下風處，擴散條件轉差；26日環境風場為偏南風，西半部地區擴散條件佳；27日鋒面通過及東北季風再增強，南部地區位於下風處，污染物稍易累積。