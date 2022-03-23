韓國任命IMF高層李昌鏞擔綱央行總裁 14:342022/03/23 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國總統辦公室23日（周三）宣布，任命國際貨幣基金（IMF）亞太區主任李昌鏞（Changyong Rhee）擔綱該國央行新總裁。 根據總統辦公室指出，總統文在寅已與新當選的準總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）討論此次提名人選。尹錫悅將於5月走馬上任，展開5年任期。 李昌鏞即將接替現任央行總裁李柱烈的職位，後者任期於3月31日屆滿。外界預料，李昌鏞會延續積極升息策略，以抑制逼近十年高點的消費者通膨。 韓準總統尹錫悅不入青瓦台 改在市中心部辦公 兩岸唐寶寶擔綱音樂會主角 19日演出熱銷 #李昌鏞 #IMF #擔綱 #央行總裁 #尹錫悅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國新政府五月就任 學者：親美並不代表反中 13:262022/03/18 政治 俄烏戰爭攪局 IMF預告4月下修全球成長展望 08:592022/03/23 財經 文在寅與韓準總統尹錫悅會面臨時取消 傳意見分歧 11:482022/03/16 國際 尹錫悅5月就任 學者：韓親美不代表反中 04:102022/03/19 話題觀察 通膨風險來臨 菲央行：撐經濟優先 04:102022/03/20 專題周報 IMF稱俄羅斯經濟將深陷衰退 10:122022/03/14 財經 文在寅與尹錫悅將會面 是否赦免李明博成焦點 16:552022/03/15 國際 時論廣場》尹錫悅戰略清晰路線的挑戰（洪奇昌） 21:062022/03/14 時論廣場 尹錫悅戰略清晰路線的挑戰 04:102022/03/15 時論廣場 海納百川》文在寅的窘境 蔡英文的警訊（劉順達） 10:422022/03/23 海納百川 IMF：烏經濟毀滅性衰退 影響全球糧食 04:102022/03/16 話題觀察 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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