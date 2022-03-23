韓國總統辦公室23日（周三）宣布，任命國際貨幣基金（IMF）亞太區主任李昌鏞（Changyong Rhee）擔綱該國央行新總裁。

根據總統辦公室指出，總統文在寅已與新當選的準總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）討論此次提名人選。尹錫悅將於5月走馬上任，展開5年任期。

李昌鏞即將接替現任央行總裁李柱烈的職位，後者任期於3月31日屆滿。外界預料，李昌鏞會延續積極升息策略，以抑制逼近十年高點的消費者通膨。