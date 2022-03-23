智慧城市論壇接連傳出3外賓入境後採檢確診，桃園市長鄭文燦昨曾參加論壇開幕式，以自主快篩，結果為陰性，市府也強調市長並無出席晚宴，也未與確診者近距離接觸。

智慧城市論壇昨在台北市南港展覽館登場，連2日傳出有外賓採檢呈現陽性反應。

桃園市府新聞處長詹賀舜對此表示，鄭文燦昨參加智慧城市展開幕活動，並沒有出席晚宴，活動期間也沒有與確診者有過近距離接觸。

詹賀舜說，市長第一時間即要求昨日有參加智慧城市展的市府同仁，都要儘速完成快篩，他也提到鄭文燦已完成快篩，結果為陰性。