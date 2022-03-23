印度神童阿南德預言神準，曾命中新冠肺炎疫情與地緣政治衝突引發的俄烏戰爭，而他曾提醒今年4月前要特別注意天災發生，而台灣今天凌晨出現規模6.6強震，不少民眾在睡夢中被搖醒，對比小心天災的預言，準到讓不少網友狂起雞皮疙瘩。另印度神童還有2個關鍵日期的預言將至，分別是4月4日與4月13日，提醒民眾小心經濟崩盤。

印度神童阿南德曾在影片中預言說，全球在2021年12月14日至2022年的4月要注意天災發生，而台灣今（23日）凌晨1時至今已接連出現50個以上的地震，其中最強的更達規模6.6，國家級警報狂響，不少民眾半夜被嚇醒，久久無法入睡。

關於天災的預言，除了台灣花東地區今天接連出現50多個地震之外，先前印度南部喀拉拉邦也曾出現過洪災，造成上百人死亡；而日本福島外海也曾在3月16日發生規模7.4強震，導致新幹線出軌、逾百人傷亡，讓不少網友毛骨悚然，覺得印度神童的預言太準了。

印度神童也曾說，卡拉薩爾帕瑜伽（Kala Sarpa Yoga）恐影響全球經濟，並點出2個關鍵日期4月4日與4月13日。其中在4月4日那天，因土星和火星相合，火星的強烈力量恐加劇經濟問題；另在4月13日後，白銀與黃金恐大漲，白銀價格甚至可能創新高，預估全球經濟要到2022年底才會好轉。

面對預言中提到的恐怖災難，印度神童也提出5個解決方法，分別是建立替代能源、投資黃金和白銀、買農地種植食物、順應自然及對神有信心。他也曾警告大家停止撲殺動物的行為，強調「越多人殺生，就會有越多災害發生！」已開發國家要小心大自然反撲。

★《中時新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。