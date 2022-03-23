和泰車搶攻小商車首戰告捷，全新TOYOTA TOWN ACE於2月中旬正式上市後隨即獲得市場熱烈迴響，上市滿月全台累積超過6000張訂單，超越過去自家商用車ZACE、INNOVA的紀錄，也成為目前台灣PICK UP輕型商用車的購車最佳選擇。

全新TOWN ACE之所以能夠熱銷的原因歸功於在載重、空間、油耗表現、安全防護及後勤保固上都能滿足好頭家們的需求：最高載重960公斤，搭配最高2445mm x 1585mm的超大貨床面積，各行各業的貨品都能以超高效率承載；另搭載1.5升2NR-VE直列四缸汽油引擎，平均油耗在自排版本高達15.2km／L，手排版本也有著14.8km／L的油耗表現。

安全配備除了全車系標配雙氣囊、智能煞車輔助、VSC車輛穩定系統、TRC循跡防滑系統外，頂規車型的TSS(Toyota Safety Sense)系統，提供PCS預警式防護、AHB智慧型遠光燈自動切換、LDA車道偏離警示、前車駛離提醒、踏板誤觸抑制系統，更能保障車主行車安全。

而在售後保固部分，TOWN ACE提供全車(不含貨床) 4年或12萬公里(以先到者為準)保固，以及貨床2年或5萬公里(以先到者為準)保固，連續準時定保還可延長至5年14萬公里保固，加上TOYOTA一貫高水準的顧客服務，以及全台高達153個服務據點數，保修品質及便利性兼具，的確是一大優勢。