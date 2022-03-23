指揮中心昨天宣布台北市立聯合醫院和平院區有一名女護理師確診，其兩名家人也感染，今天再新增護理師女兒案22322確診，不過全院普篩目前782人都為陰性，院內群聚警報暫解除。

和平醫院女護理師案22178昨天確診，與他同住的丈夫、兒子也在昨天被一併公布感染，其中護理師雖打過3劑疫苗，但感染後Ct值卻僅有11，且出現發燒、全身倦怠等症狀，而未打疫苗的丈夫與兒子，不但Ct值都超過30，兩人也無出現任何症狀。

指揮中心今天則再公布女護理師的女兒案22322確診，她在昨天出現流鼻水、喉嚨痛等症狀，Ct值僅13.9，但目前整起感染仍處在家庭群聚之中，醫院內部暫無傳出有同仁感染。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，目前該院全院篩檢結果大多出爐，僅剩一小部分的人員在採檢，連同工作人員與外包人員在內，782人都是陰性，因此可評估院內是安全的。