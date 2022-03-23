今年蘭展以蘭花奇幻世界為主題。（張毓翎攝）

台灣是蘭花王國，台南更是生產重鎮。（張毓翎攝）

台灣國際蘭展3月26日至4月5日在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區開展。（張毓翎攝）

台灣國際蘭展不僅推廣蘭花產業，也是蘭花國際市場交易的重要平台，今年蘭展將於3月26日開幕，受限於新冠肺炎疫情，不少國際買主及民眾無法到場參觀，主辦單位舉辦線上洽談會，邀請美國、日本等16國30家買主參與；另外，今年更首度設置線上展平台，讓買主或遊客獲得身歷其境的觀賞體驗。

中華民國對外貿易發展協會主任周秀芬指出，2021年台灣花卉及其種苗出口達2.24億美元，較2020年成長15.1％，已經恢復到疫情水準，其中蝴蝶蘭和文心蘭的出口金額達1.77億美元，占整個出口花卉的近8成，尤其蝴蝶蘭更達到近10年來出口值新高。

周秀芬表示，台灣國際蘭展是國際蘭花產業的盛事，過去2年受疫情影響，雖然皆停辦，不過這段期間，業者們持續辦理線上採購洽談會去採購或接單，像是去年只能採線上方式，但買主藉由線上360環景視野，各種商品一覽無遺。

周秀芬說，配合這次蘭展，明天將舉辦線上洽談會，這次邀請出口前10大國家以及潛力市場包含菲律賓、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、紐西蘭和汶萊等共16國30位買主，與台灣22家業者進行洽談，採購商機可期，開幕日當天將公布這次的採購金額。

台灣國際蘭展3月26日至4月5日在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區開展。台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼說，今年特別設置的線上展覽，業者可以把他們的蘭花品種及產品，透過線上呈現出來；此外，這次拍攝質量也非常高，能讓國外買主看得更清晰。

曾俊弼提到，2021年隨著全球經濟復甦和疫苗覆蓋率提高，經濟活動也逐步提升，大家待在家的時間多了，對花卉的需求也增加，去年花卉出口值已大於2019年疫情前。「危機也是轉機」這次蘭展線上、線下模式同步進行，期待開創更好的商機。