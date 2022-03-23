西定國小跳繩隊，表演出跳繩絕佳技巧，雙腳隨著音樂不斷變化跳法，身體協調性非常好。（陳敬哲攝）

雨都基隆經常因氣候緣故，相較其他縣市孩子，學童能在戶外運動時間較短，基隆市政府教育處推廣室內運動，「跳繩」就是非常好的工具，能協助學童發展心肺功能與協調性，還能促進身高增長。23日西定國小跳繩隊，表演出跳繩絕佳技巧，領隊老師說，學生因練習跳繩身體越來越好。

西定國小跳繩隊，在學校禮堂表演約5分鐘的花式跳繩，學童們雙腳隨著音樂不斷變化跳法，身體協調性非常好，即便戴著口罩也能感受到臉不紅氣不喘，心肺耐力達到一定水準，有學生體態隨著跳繩練習越來越好。

基隆市教育處代理處長杜國正表示，基隆容易下雨，孩子們要在戶外做運動，相對其他縣市比較不容易，因此市府在不同國小發展室內運動，尤其民俗體育班，跳繩也是項目之一，希望讓小孩子能從小養成運動習慣。

跳繩運動量大，有助於全身性發展。中華民國心臟病兒童基金會副執行長邱舜南說，美國研究發現，跳繩10分鐘相當於健走30分鐘，能有效訓練學童心肺功能與全身協調性，並且孩子們在不斷跳動刺激下，也能幫助身高成長。

基隆市政府教育處受邀擔任指導單位，合作「Jump 4 Heart」活動，由民間贊助機基隆市國小學童跳繩，每班送5條，讓孩子們培養運動興趣，在為期4周跳繩挑戰賽，以班級為單位，每周都會公布跳繩時數最多班級。