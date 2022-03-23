氣候變遷已成為全球經濟及人類生存的最大風險之一，各國政府、企業紛紛加入溫室氣體淨零排放的行列，台灣也不例外，蔡英文總統在去年(2021)世界地球日即宣示2050年為台灣淨零目標，永豐金控董事會宣布通過2050淨零承諾，將攜手利害關係人共同啟動低碳轉型計畫。

為發揮金融行業影響力，力挺淨零，永豐更與中華民國企業永續發展協會(BCSD)合作，針對淨零議題開展包括論壇、低碳轉型工作坊、主題教育訓練等一系列活動與課程，首先登場的是於3月16日舉辦的《2022永豐ESG論壇》，以「以永續金融助攻台灣淨零」為題，邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、國際淨零目標倡議機構SBTi專家Mr. Eoin White專題演講，並由英國標準協會(BSI)東北亞區總經理蒲樹盛與產學專家對談，包括金融同業、產官學專家以及永豐金控集團董事、主管、同仁總計近200人與會，共同探討全球氣候政治與淨零轉型趨勢、金融業的減碳路徑、以及產業邁向淨零的新商機。

永豐金控董事長陳思寬致詞時指出，淨零、Net Zero已成為永續發展最夯的議題，大家都應該以審慎、學習的態度來面對這場人類共同的挑戰，永豐金控也不例外，董事會甫於3／15正式通過淨零目標，承諾在2030年以前達成自身營運淨零排放、2050年以前達成全資產組合淨零排放。這樣的承諾在台灣雖不是首例，但已是金控業最高的標準，而且是正式由董事會通過來推動、響應這項國際氣候行動。

論壇中並以「產業邁向淨零新商機」為主題，由BSI蒲總經理與產業、專家對談，蒲總經理表示永續及減碳成為當前全世界共同努力的目標，並聚焦在運輸工具、人居環境、農業及能源等四大減碳路徑，這些都是金融業投融資的對象，對金融業帶來ESG風險，但其實也蘊含龐大的商機。