民進黨「邁向過半大聯盟」成員林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村今（22）日前往高雄市黨部領表登記參選。「邁盟」成員也在現場拉起「做事不作秀 挺邁拚過半」布條，宣示在這次初選不畏風雨、不畏強權，勢必要守護民進黨的民主價值，替市民淘汰國民黨不適任的議員，協助爭取議會過半席次，讓日後陳其邁市長連任後施政更順暢。會後，「邁盟」從市黨部徒步出發，耗時一個半小時、步行四公里、5000步伐，走向台灣民主起源地－位於中山一路上美麗島雜誌社原址，誓言守護民主自由、挺邁拚過半的決心。

大旗美區參選人林慧欣表示自己是有專業、有經驗、會做事的女力，在沒有家族奧援的前提下首次參選，鄉親都稱其是「勇敢的細妹」，林慧欣認為要成為人民代議士必須勇敢堅強，用專業監督市政，初選時程漸進，任何扭曲煽情都不會動搖真相。

大岡山區參選人陳慶鴻表示，人生最精華的十年都奉獻給大岡山，並在邱志偉立委擔任辦公室主任，在大岡山區的4000個日子，6個行政區、94個里，其中每一件爭取的建設，和鄉親的託付，都歷歷在目。

左楠區參選人黃偵琳則說，自己是在地左楠女兒，左楠的變化都親身經歷，現在在立委劉世芳辦公室擔任執行長，處理過的選服不計其數，每一次也都是用最大的誠意去服務，絕對讓大家找的到人，若有幸當選，絕不會有蜜月期，希望在左楠中央有劉世芳立委、地方有黃偵琳服務。

前新苓選區參選人湯詠瑜表示，自己是選區內唯一的律師參選人，出去拜票跑攤，經常會碰到老師、教官、同學、學長姊學弟妹，都還記得父親湯金全律師。說起其父，湯詠瑜表示，美麗島事件發生後，父親毅然決然地辭去司法官職務轉任律師，進而投入黨外運動，父親的風骨與毅力，讓她非常佩服，這也是讓她為什麼會選擇投入這次選舉。

鳳山區參選人蘇致榮表示，自己是現任壘球國手，體育是他的專長，一個國家的興盛在其體育是否強大，高雄要走向國際，體育發展不可少，希望未來能成為議會中唯一具有運動專業的市議員，並從政策與結構面去改善體育環境，也會針對一般市民的休閒運動環境提出改善，讓高雄成為名副其實的運動之都。

前鎮小港區黃彥毓表示，他2006年跟著陳菊花媽來到高雄，在高雄耕耘了12個年頭，從市府到黨部再到中央經濟部，讓他不但熟悉高雄市政，更了解地方基層的需求。黃彥毓表示學了這麼多工夫，就是要回來養育自己的地方服務的，在市府時待的第一個單位就是勞工局，就位在前鎮小港，所以前鎮小港是他從事公共事務的起點，未來希望能持續在這裡繼續服務下去。

林園大寮區參選人洪村銘表示，自己曾擔任過行政院南部聯合服務中心執行長、陳菊市長秘書，中央地方都努力打拼過，最了解大寮林園的發展與需求。洪村銘自投入初選以來，一步一腳印，大寮林園49里跑透透，親自跟鄉親請安拜託，特別感謝許多鄉親的熱情回應及加油打氣。洪村銘表示自己準備好了，大寮林園要改變，乎少年人來打拼，讓「邁盟」的伙伴一起為高雄努力，挺邁拼過半！