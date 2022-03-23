高雄洲際酒店迎來素有「飯店界服務奧斯卡獎」美譽的「金鑰匙授勳典禮」，以洲際特色禮賓服務榮獲國際旅館金鑰匙協會肯定，由2015年受勳的總禮賓司蔡偉晨(Bor Tsai)帶領洲際禮賓同仁李維(Daniel Lee)同獲得金鑰匙殊榮，高雄洲際酒店總經理Robbert Manussen更獲頒金鑰匙國際榮譽會員(International Honorary Member)，由中華民國旅館金鑰匙協會會長 Kevin Lin親自蒞臨頒發。

國際旅館金鑰匙協會源自講究頂級精緻服務品質的歐洲，於西元1929年法國巴黎創立，西元1952年發展為歐洲金鑰匙組織，至今已有70年歷史，目的是交流專業知識、建立強大的人脈網絡，為賓客旅宿排除任何可能發生的問題和困難，申請入會者需具備五年以上旅館業工作經驗，並至少擔任禮賓司或是賓客服務主管或副主管職2年以上。

除了旅館業必需的專業知識和職能素養，更需精通至少2至3種外語，同時需有兩位現任國際金鑰匙協會的正式會員推薦，通過多項考試、評審後，才能入會。洲際禮賓是洲際酒店及度假村特有的文化和特色服務，整合品牌遍佈全球的背景資源，秉承以善為本、以誠待客的真摯待客之道，齊心客製高品質服務為賓客加值奢華體驗。