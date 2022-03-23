【旅奇傳媒/編輯部報導】 鐵道迷們集合囉！林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處），2022年以「就．愛．林．鐵」為系列主題，4月～6月推出林鐵主題列車《峰迴路轉篇》，停靠交力坪、十字路、水社寮等林鐵經典車站，遊程除體驗高山鐵道技術外，更推出限定版「2022年林鐵集章護照」，採燙金印刷、掛勾式裝訂，可蒐集8個林鐵經典車站戳章，限量2,000本，隨主題列車遊程免費贈送，送完為止。

▲十字路車站（攝影：深海魚）。 圖：林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

《就愛林鐵二部曲～峰迴路轉篇》主題列車，開行4月6、20日、5月4、18日及6月1、15、29日共7梯次，費用2,100元/人（含嘉義-十字路往返車資、餐費、點心、紀念品、林鐵集章護照、導覽費等），每梯次限額100位，採網路預約購票（各車站窗口現場不發售本遊程），乘車日（含）前15日之上午10點開放訂票。

群山環繞與世無爭的經典車站 中站交力坪 浪漫十字路

阿里山林業鐵路沿線生態資源豐沛，隨著海拔逐漸提升生物、林相也更為多樣性，透過專業導覽解說提供遊客深度鐵道文化之旅。此次《就愛林鐵二部曲~峰迴路轉篇》主題列車，將帶領遊客體驗鐵路技術-Ωtype turn、螺旋型路線外，在餐點上精心準備交力坪百年雜貨店隱藏版美食，限量純手工草仔粿、茶葉蛋及十字路戀念1534的紅豆麻糬、限定時節鮮蔬餐盒等。

▲林鐵沿線一景（攝影：深海魚）。 圖：林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

草仔粿是百年雜貨店-欣茂商店老闆以純糯米加入鼠麴草，使用材燒方式蒸熟，香嫩軟Q的茶葉蛋使用未噴灑農藥的阿里山茶葉，連續熬煮二日後入味茶香四溢，為交力坪雜店隱藏版美食；十字路車站的紅豆麻糬，傳承日本手藝，選用純糯米、萬丹紅豆熬煮後去殼，麻糬外皮Q彈紅豆餡綿密細緻入口即化，是青年返鄉的黃氏兄妹暖心之作；鮮蔬餐盒採用高山時節蔬菜，如佛手瓜、山蘇、筍乾等山產，鮮嫩青脆，搭配熬煮至軟嫩的控肉、雞腿等主食，滿足視覺與味覺的享受，林鐵主題列車每季更新活動主題，除體驗台灣唯一高山鐵道技術外，與社區合作的鐵道美食更是抓緊老饕味蕾，成為特色車站必吃美食之一。

▲林鐵集章護照內頁。 圖：林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

新銳設計師共譜林鐵動人章節 鐵道迷必收藏的林鐵寶典

林鐵及文資處自107年開始，主打鐵路漫旅主題列車遊程，重現百年林業鐵路風華歲月，透過專業解說、深入沿線社區、體驗登山鐵道技術，加深遊客林鐵新印象。 今年主題列車搭配「林鐵集章護照」，以一季一主題擇特色車站結合鐵道技術，配合遊程逐一解鎖經典車站標誌，增添樂趣及參與感，護照額外附贈兩式明信片可於旅程中寫下心情感受，寄予自己與家人。

林鐵及文資處黃妙修處長表示，林鐵集章護照封面以新LOGO「穿梭山林歷史，細賞窗中景致風光」為概念，帶領民眾開啟林鐵旅程。除了邀請國慶大師擔綱視覺統籌外，更邀請善於整合大至空間場域、小至各類物件的Croter Illustration & Design Studio操刀插畫，為護照內容添增溫潤及豐富度，經典車站戳章則由致力於平面設計、識別設計、攝影、影像等創作的新銳設計師張懿發揮巧思，透過簡約線條、色塊的搭配，設計別出心裁的林鐵經典車站標誌，簡化的視覺互動放大觀者的想像，期待「2022年林鐵集章護照」能為阿里山林業鐵路帶來嶄新的品牌意象，將林業鐵路推向更高的視野。

「林鐵集章護照」限時限量 只送不賣 林鐵及文資處首次推出「林鐵集章護照」，搭配主題列車只送不賣，將逐一解鎖獨立山、交力坪、十字路、北門、竹崎、梨園寮、奮起湖及阿里山，共計8個經典車站。

1～3月「就愛林鐵首部曲～曲折螺旋」，以高山鐵道技術-螺旋型揭開序幕，帶領遊客觀看三螺旋後，親身體驗穿過獨立山山洞的迂迴，集章護照首先解鎖獨立山車站。

4～6月「就愛林鐵二部曲～峰迴路轉」，以峰迴路轉為高山鐵路技術接續新一季主題，在穿越田野及持續爬升經過山洞與隧道終抵達十字路車站，大有柳暗花明又一村的感覺，集章護照接續解鎖交力坪車站、十字路車站。

7～9月「就愛林鐵二部曲熠熠生輝」，首度使用全台唯一檜木車廂，前往林鐵最美蒂芬妮色竹崎車站參觀，除最受親子喜愛的三角線調頭轉向外，還能體驗「林業鐵道體驗課程」，此季集章護照解鎖北門車站、竹崎車站。

10～12月「就愛林鐵年終曲～憑山俯海」，年終曲將回歸到最初，前往樟腦寮最美樟腦樹隧道及奮起湖肖楠母樹林步道，接受大自然洗滌，年終曲解鎖梨園寮、奮起湖車站。

3月花季限定「經典再現．火車碰壁」、「SL-31蒸汽火車」及12月賞楓行程，解鎖全國最大的木構車站-阿里山車站，集章還能兌換限量精美小禮品，是鐵道迷不容錯過的活動。 遊程細節及訂取票規則詳林鐵及文資處官網及FB粉絲團。

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