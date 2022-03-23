南台中家扶主任王金敦投入家扶工作背後有洋蔥，他出生2個月大時父親病逝，由母親做水泥工撫養他和兩個姊姊，經濟困頓受家扶幫助，訂下大學讀社工系目標，以半工半讀努力實現理想，自社工做起至今近18年，他說，「從小受助經驗告訴我，有夢想才會有未來，家扶教我自助、人助而後助人」。

「從家扶兒到家扶人」，王金敦臉上總是掛著燦爛笑容，一路走來心中充滿感動與感謝，感動家扶給予溫暖關懷、及時幫助，感謝社會挹注資源，謝謝自己努力不放棄。

王金敦說，成長過程難免因家庭背景產生自卑感、害羞，家扶社工老師陪伴和打氣，正向支持力量鼓舞自信，高中參與愛心社協助家扶舉辦活動，帶領小朋友參與夏令營，當時即有個想法萌芽，希望像社工一樣幫助別人。

靠著半工半讀完成學業，王金敦畢業於靜宜大學青少年兒童福利學系(現名社會工作與兒童少年福利學系)，隨後取得東海社工碩士學位並考取社工師證照，全力裝備助人的能量。

他曾經服務於勵馨基金會、台灣社會工作教育學會，而後進入家扶服務，從社工做起至今已近18年，勇於嘗試與承接新任務，從開貨車、寫稿辦活動、開發資源、家庭服務、經濟扶助、原鄉部落服務、八八水災重建到兒少保護工作及志工隊帶領，站在助人行列的前面。

從小就與家扶結緣，知道家扶關心有需要的家庭，王金敦參與許多家扶舉辦的活動，也寫信給認養人分享成長過程，對於家扶的服務工作很熟悉。

南台中家扶每學期家扶愛心助學計畫目標達300多萬元，眼看開學在即，經費缺口急如熱鍋上螞蟻，幸好關鍵時刻有善心人伸出援手，解決募款問題，讓家扶兒安心向學，也讓王金敦鬆一口氣。

從受助者到助人者的轉變，每一次的新扶助家庭說明會，王金敦總是親身參與分享生命經驗，希望能對新進的家庭有所鼓勵與啟發，社工是用生命影響生命的志業，我樂在其中！」他以此初衷隨時提醒自己保有同理心與專業，才能拉服務對象一把，在社會工作的路上走得長久。