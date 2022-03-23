就在俄羅斯入侵烏克蘭戰事愈發激烈之際，日本境內專門販售「小型家用避難所」等產品的業者，開始接獲愈來愈多民眾詢問。

日本沖繩時報報導，業者雖然反對入侵行為，但也強調「做好保護自身安全的準備很重要」，行政部門應協助公共設施及家用住宅設置避難所。

這間專門進行房屋耐震改裝及販售防災產品的業者位於大阪府，從1962年創業以來持續販售各種型式的「避難所」。

這間公司的85歲社長西本誠一郎說，用水泥打造厚度30公分、面積約10平方公尺的避難所，如果安裝在地面下，市場行情費用約在800萬日圓（約新台幣199萬元）到1000萬日圓。

他說，如果把可以容納4人到5人的鋼鐵製避難所安裝在家中的話，費用約750萬日圓。

這間公司也販售海外製造的空氣清淨機，安裝在室內用來作為因應輻射污染的對策，費用約180萬日圓到250萬日圓。

西本說，如果遭受核彈攻擊的話，即使身處爆炸中心點外數公里處，還是有可能遭受輻射污染。

這間公司到創業50年時，每年只賣出1到2台產品，之後受到北韓頻繁試射彈道飛彈影響，從2017年左右起開始增加到每年售出20台左右。

儘管業者至今共售出130台產品，但幾乎都是空氣清淨機，這種安裝在固定場所的避難所只賣出6台。

不過，就在烏克蘭遭俄羅斯入侵後，業者每天都接獲好幾件民眾詢問，且週末時甚至有來自北海道的民眾到展間參觀。

西本說，他們也接獲來自沖繩的3件民眾詢問，雖然沒有人想要戰爭，「但不希望也是會發生戰爭」。