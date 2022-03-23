北市議會民進黨團總召江志銘。（楊亞璇攝）

台北市議會今開議，台北市長柯文哲明將赴議會進行施政報告。北市議會國民黨團書記長秦慧珠批評，明天早上10點會有個記者會，揭發市政府濫用行政資源，並針對柯文哲濫用行政資源，將於施政報告杯葛。民進黨團則關心大巨蛋案及雙子星案，與環狀線流標議題，新黨黨團則要求柯針對市場改建及人口政策專案報告。

秦慧珠說，市政報告前將杯葛，明天早上10點會有個記者會，揭發市政府濫用行政資源，柯文哲不但寄生市政府，立委寄生黨團，官員如副市長黃珊珊要選舉寄生市政府，議員候選人還寄生議會到議會門口開記者會。

秦慧珠指出，柯文哲甚至還把台北市資源拿到外縣市去用，騎一個腳踏車也讓他的外縣市民眾黨議員候選人來沾台北市腳踏車活動的資源，把台北市的市政資源讓民眾黨其他縣市的議員使用，黨團會強力監督。

秦慧珠表示，柯文哲政績對市民的承諾，8年都沒有完成，就是對不起市民，市政議題第一個社會住宅，第二個大巨蛋，第三個公有市場改建，第四個是捷運的問題，捷運公司經營不善，捷運局發包不良，造成捷運工程延宕，使得台北重大交通建設及重大市政營運績效出現很大的問題。

北市議會民進黨團總召江志銘表示，柯文哲已經當了快8年，到目前為止大巨蛋、雙子星都還沒有完成，而且這兩個案子是前市長郝龍斌留下的，最起碼要把這兩個案子完成吧？大巨蛋該准就准、該完工就完工，趕快去議約趕快去談，要積極去做；雙子星到柯文哲任內做沒什麼事情，8年來沒有什麼建設就算了，最起碼人家前朝留給你的兩個建設案要把它完成吧？

江志銘指出，黨團會議還有談到環狀線工程都一直標不出去，民進黨團建議積極處理，不能放任他說流標就流標、標不出去就搪塞過去；上個會期捷運局長有報告，2、30億大標案太大標不出去，打算把一些標案拆成小標，可能拆成5、6億吸引廠商意願，要拆趕快拆，趕快去發包，一直標不出去將來工期有可能延宕。

北市議會新黨黨團召集人潘懷宗表示，黨團將要求柯文哲針對數個市場改建案進行專案報告，目前在普遍面臨通貨膨脹和缺工缺料的情況下，如何確保每個市場改建案都能如期順利完成，「不能頭洗一半就走人，把爛攤給下任市長收拾！」

潘懷宗說，第二個重大議題是台北市整體的人口政策，新黨也將要求柯進行專案報告，目前因為人口銳減，即將於五月份跌破250萬大關，所以造成士林、北投和松山、信義區議員席次將各減少一席，同時，連副市長也必須裁撤一位，影響不可謂之不大。