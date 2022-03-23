高市府都委會3年前通過大社石化工業區變更乙種工業區案，但送到内政部營建署都委會後，至今尚未完成審查，地球公民基金會等環保團體23日到高市府四維行政中心陳情，盼市府向中央爭取盡速通過降編案，高市府副祕書長王啟川也承諾近期會向中央發文，並持續關注降編案進度。

地球公民基金會執行長李根政表示，大社工業區降乙編案雖然在2019年由高市府都委會同意通過，並送至中央內政部營建署都委會審查，但拖了整整3年時間，中央並未做出任何決議，辦事效率慢得驚人，這對高雄產業轉型及都市空間規畫有極大影響。

大社環境守護聯盟召集人吳忠穎表示，大社居民對於工業區降編案已經等了20多年，好不容易通過市府都委會同意降編，但卻在中央及地方政府互踢皮球的把戲中虛晃了3年，而大家都知道台積電將落腳高雄，市府卻只用6個月完成土地變更程序，難道市民的健康與環境正義擺在經濟發展面前就這麼不堪嗎？

對此，王啟川表示，針對大社工業區降編案市府會再次發文督促內政部盡速召開會議，並加速審議時程，至於民眾相當關心的環境問題，市府對於周邊環境監測工作及維護環境品質不會鬆懈，也在大社工業區建置完整的監測網，透過3套的紅外線儀監測VOCs排放情形，也透過專案稽查，督促廠商落實環境管理及汙染減量，不會因為都市計畫審議時程而有延遲。