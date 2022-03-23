政府研擬在2030年前陸續讓17萬個境外生畢業後投入國內就業市場，台大超前部署，今天提出「台大國際引路人計畫」，邀請外國駐台商會、政府組織、新創公司、本土企業、外商公司等，共超過70間機構參與，為優秀外籍人才開拓留台服務的道路。

台大校長管中閔表示，台大現在有來自70國約3000名國際生，「台大國際引路人計畫」讓國際生在就學期間即有進入台灣職場實習的機會，瞭解台灣產業，建立在地人脈，增加未來根留台灣的機會。有朝一日，這些學生也將成為國內企業進入全球市場的引路人。

台大國際長袁孝維說，台灣面臨少子化，國發會規畫在2030年前讓17萬境外生投入台灣就業市場，以補足人力。「台大國際引路人計畫」是全國第一個為國際生打造的師徒制實習計畫，由政府、企業、民間機構的高層擔任國際生固定的實習導師，讓他們從做中學。

袁孝維指出，今年是計畫第1年，預計暑假讓170位台大國際生投入實習，他們跟隨的實習對象是台積電、友達及台灣保時捷等公司的高階主管，實習期間約2個月，是不是有薪水並沒有統一規定，有些公司會給薪水、有的會提供宿舍、有的則沒有薪水。

袁孝維說，台大國際生若要參與這項實習計畫，必須檢附履歷及接受面試，最重要的是畢業後想要留在台灣工作。他們取得實習機會後，學校也會給一連串訓練，才讓他們進入企業跟高階管理幹部實習，是「母雞帶小雞」的實習方式，不是「小雞帶小雞」。

袁孝維指出，這項計畫適用對象以國際生為主、僑生為輔，明年則會將本土生納入，並將實習時間從暑假擴增到學期間。本土學生要參與這項計畫，則要修過許多全英語學程，英語能力要達一定水準。

台大碩士生連德威是德國人，他在德國高中畢業後，到台南善化進行為期1年的文化交換活動，那裡沒有很多人、會講英語的人也很少，他四處去冒險，得到非常棒的生活體驗，從此愛上台灣。之後他在高醫讀4年學士班，現在則是台大碩士生2年級。

連德威說，他希望得到「台大國際引路人計畫」的實習機會，有機會到生化科技公司實習，像德商公司莫克藥廠在台灣也有分公司，他很期待去，有一些經驗後，以後留在台灣工作比較容易。