NCSOFT手遊《天堂2M》上市一週年，適逢「歷章V以血締結的決心」改版，將陸續開放競技場副本、全新職業弩弓等內容。同時展開多項一週年慶典活動。

《天堂2M》今（23）日更新「歷章V以血締結的決心」改版，開放競技場副本「古代之島」以及裝備新進化「神聖賦予系統」。

「古代之島」是第一個大師副本，由54個伺服器的所有繼承者共同使用相同空間，70級以上玩家可入場，入場費用20萬金幣。古代之島分為東南西北四個地區，位於島中央的「庫斯托勒控制室」會出沒BOSS庫斯托勒，擊敗BOSS將有機會獲得包含「艾爾納項鏈、蘊含魔力的墨水（神話）、傳說製作卷軸」等獎勵。

《天堂2M》第一個競技場副本

接著是繼承者裝備中蘊含的特殊能量「神聖賦予系統」，使用神聖賦予卷軸於裝備上追加技能效果，最多可強化至5階段增加技能發動機率。請注意，完成神聖賦予的裝備將無法登錄收藏、登錄煉金術材料、登錄製作材料、商店販售、刪除等功能。

NC表示，歷章V的內容將陸續開放，眾多繼承者期待的新職業「弩弓」，將於3月30日開放，同步進行弩弓職業更新。而4月6日則將開放亞丁領地的「古戰場」以及「亞丁國境地帶」。更多精采的內容請千萬不要錯過！

為了慶祝一週年與改版，推出了多項活動：

【每日優惠-TJ’s典藏】：3/23維護後～4/27維護前，活動期間內，每天基本都可以獲得10萬金幣之外，還可以額外獲得TJ’s禮券和各種道具。在第1天、第15天簽到時，可以獲得TJ’s禮券（付費裝備復原、裝備復原、職業、壺精），而第28天時則可額外獲得「TJ’s禮券-典藏」。

每日優惠-TJ’s典藏

【金黃光芒成長箱】：3/23維護後～4/6維護前，活動期間內，每達特定等級都可領取成長獎勵。

金黃光芒成長箱

【324金幣任你行】：3/23維護後～3/30維護前，活動期間內，全地區傳送費、副本入場費、血盟一般捐獻，通通只要324金幣。

324金幣任你行

【傳說黃金馬車】：3/25～3/27，活動期間每天21:00～21:15，黃金馬車將會現身於「奇岩、歐瑞、亞丁」3個城鎮，可以在不同城鎮中購買多種不同的珍藏寶物。

傳說黃金馬車

【恩寵與成長輔助魔法】：3/23維護後～4/6維護前，活動期間內，殷海薩恩寵充能量上升100%（使用恩寵聖物時可獲得200恩寵）；經驗值獲取量+20%。

恩寵與成長輔助魔法

【1週年祝賀訊息】：3/23維護後～4/6維護前，活動期間內，在原野狩獵時，可獲得「金黃光芒粉末（活動）」，收集金黃光芒粉末（活動）可製作1週年祝賀訊息或1週年快樂／祝賀獎勵。

1週年祝賀訊息

【水精寺院】：3/23維護後～3/30維護前，活動期間內，每天中午12:00～15:00可透過郵件領取獎勵道具。此外，活動期間內，在水精寺院中狩獵怪物時，有機會獲得隱藏的飾品箱（活動）、水精閃亮箱（活動）。

水精寺院

【布萊諾的寶物倉庫】：3/23維護後～4/6維護前，每日有2次可點擊「布萊諾的寶物倉庫」圖示入場，狩獵登場布萊諾的小丑後可領取豐富獎勵，狩獵布萊諾的聖女後，則可額外獲得特殊獎勵。

布萊諾的寶物倉庫

【古代神諭任務】：3/23維護後～4/13維護前，活動期間內，可透過完成古代之島NPC巴納明販售古代神諭之書任務，來獲得獎勵報酬。

古代神諭任務

【一週年特別郵件】：3/24 00:00～23:59，當日登入遊戲，將可透過郵件獲得一週年賀禮。

一週年特別郵件

【每日祝福】：3/23維護後～4/6維護前，活動期間內，可透過每日優惠領取搜魂石（11次）（活動），此外還有14天的出勤獎勵。

每日祝福

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