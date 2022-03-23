在中國大陸CBA奮戰5年之後，周儀翔擁有了回到台灣繼續籃球生涯的機會，加盟P. League+高雄鋼鐵人，期待透過這幾年的磨練，為球隊帶來更成熟的助力，朝著勝利、冠軍等終極目標努力。

23日鋼鐵人為周儀翔舉辦加盟記者會，會中周儀翔和鋼鐵人董事長黃哲寬簽下合約，正式宣告雙方合作關係，原本穿著黑色西裝帥氣登場的周儀翔，也換上鋼鐵人隊白色主場球衣。

周儀翔在日本沖繩幫助中華男籃打完世界盃資格賽後返台，本月16日已完成居檢隔離，正式向球隊報到，預計26日將首度披上鋼鐵人的戰袍在高雄鳳山的魔鬼主場登場亮相，對於首場賽事以及球季期許，周儀翔表示：「以團隊為主盡我所能做出貢獻，希望多幫助球隊爭取勝利，但倒也沒設定數據上要有多少，主要先以團隊為主。」

這場記者會鋼鐵人「男模」呂政儒、後衛陳又瑋也一同出席，學生時期就看過周儀翔打球的陳又瑋，期待前輩加入可以指導年輕球員技巧、經驗，他也很期待和周儀翔合作；和周儀翔一樣都獲得過SBL年度MVP的呂政儒，很開心球隊在周儀翔加入後，能讓陣容更完整，期待以更好的陣容面對賽季接下來的挑戰，能夠表現越來越好，衝擊更高目標。