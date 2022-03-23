外資券商「邊喊進、邊偷賣」近期再度掀起投資人不滿，金管會大動作全面調查！前金管會主委、現國民黨立委曾銘宗在立法院點出近期外資券商對台積電玩兩手策略的嚴重性，金管會證期局近日不只翻出過去十年對外資的裁罰案，23日更大動作發函給各外資券商進行調查，要抓出到底哪些券商涉炒作！

證期局統計，目前國內的外資券商家數共有13家（7家在台子公司、6家分公司）。而金管會所發出的調查受查期間鎖定2021年12月1日至2022年3月21日。

金管會主要針對六大項目調查，一、要外資券商統計該期間共出具幾份台積電研究報告。二、在撰寫這些研究報告的程序是符合「證券商推介客?買賣有價證券管理辦法及公司內控規範」。三、要說明這些研究報告分析基礎之基本假設或所引用資料之合理性及妥適性。四、研究報告分析基礎之基本假設或所引用資料於受查期間有無重大變動之情事。如有，是否依「證券商推介客?買賣有價證券管理辦法」第8條規定，適時更新研究報告。五、有無自營部門，如有，自營部門於受查期間有無大量或其他異常賣出台積電股票之情事，並請說明賣出原因及依據為何。六、提供受查期間賣出台積電股票金額前五大的經紀部門客戶，並要說明該等客戶大量賣出之原因及其依據為何，又為何未參考研究報告之建議方向進行操作。

國民黨立委曾銘宗週一在立法院點名，外資券商一邊調高台積電目標價，但卻連續18個交易日賣台積電股票，涉及坑殺投資人，金管會都沒在管，金管會主委黃天牧也允諾在1個月完成。

在媒體追問下，金管會公布，從2013年至2022年、近10年來，遭到金管會及證交所處分的外資券商共9家，處分內容分為「糾正」、「警告」及「注意改善」，但是，至今沒有外資受過罰鍰處分，只有二家被記警告。

過去2014年4月曾爆發格勞克斯公司發布F-再生（現為KY-再生）目標價為0元之研究報告，導致股價大幅下跌；金管會當時也有大動作在同年5月把格勞克斯「移送檢調法辦」，投保中心也受理投資人跨海求償登記。