台灣保時捷再下一城，新竹保時捷中心 （Porsche Centre）正式開幕，這是台灣第一座完全融入「Destination Porsche」設計的保時捷中心。新竹是台灣高科技產業的旗艦大城，許多國際頂尖半導體製造商的總部皆設於此，是一個現代科技與創新的樞紐，更有「台灣矽谷」的美名。在台灣科技重鎮新竹開設保時捷中心，顯示了保時捷對台灣市場未來前景的信心，以及持續推動創新和技術的重要承諾。

展望台灣市場，台灣保時捷預計於2022年下半年進軍台南，並期待於2023年第一季在台中新增據點，打造完善的保時捷中心網絡，提供保時捷車主與車迷們體驗更深度的跑車靈魂與風格品味。

保時捷為因應不斷變化的消費習慣、客戶喜好和需求而發展出「Destination Porsche」概念。台灣保時捷今日攜手經銷商合作夥伴智華汽車（Prestige Motors）在新竹打造全新的保時捷中心，不僅是全台灣第一座，同時也是全亞洲第三座在建築和設計概念上完整勾勒「Destination Porsche」願景的保時捷中心。全新的新竹保時捷中心以『社區』為核心構想，運用數位化與個人化互動設計，空間運用更加靈活，也提供每一位來訪賓客更完整、深度的保時捷品牌體驗。

台灣保時捷代理總裁吳海峯先生（Mr. Ralph Uhlmann）表示：「『Destination Porsche』不僅是建築概念，更代表讓車主及車迷們第一時間完整體驗保時捷品牌故事的承諾和精神。」吳海峯先生說：「成立全台灣第一間以「Destination Porsche」完整概念打造的保時捷中心是台灣保時捷品牌銷售格局轉變的重要里程碑，透過現有的多元零售通路，包含Porsche Studio 保時捷都會概念店，以及Porsche NOW 保時捷全新型態概念店建立完善的銷售網絡，這個地方就是我們夢想成真的所在。Dreamers. On.」

全新的新竹保時捷中心致力成為保時捷車主與車迷們切磋交流的新據點。與過往展示空間不同的是，新竹保時捷中心內部是現代化的暖色調木質裝飾，結合開放式的空間設計，各項展示主題一目了然。另一個值得注意的特點是新竹保時捷中心貼心地為顧客及車迷設置了休息區域，讓每一位訪客都能體驗極致舒適的賞車環境與服務品質。