立法院內政委員會23日上午召開第5會期第7次全體委員會議，陸委會主委邱太三與海基會秘書長詹志宏列席報告與備詢。

對於東航事故，邱太三表示，第一時間已發新聞稿表達哀悼，並透過海基會與民航局向對岸傳達慰問。

針對上任後是否用過兩岸熱線，邱太三表示，熱線的使用時機是緊急事件、兩岸想要共同處理事情時，而使用前需要以前置的既有機制去聯繫，「不是電話隨時可以拿的」。他說，很多事項可以透過熱線來談。有時候台灣表達想通話，但對岸沒有意願；有時候對岸想談，但台灣覺得還要評估。

邱太三另舉兩岸簽署的23項協議為例，指其中21項持續執行中，代表雙方的資訊交換持續在運作。

海基會秘書長詹志宏則表示，海基會與海協會簽有協議，20多年來，國人在大陸遇到事情，都會透過兩會管道相互協助。到目前為止，兩會的聯繫沒有中斷。去年海基會向海協會發出972封信函，請求協助相關事宜，海協會都是「已讀不回，但是會處理」。

詹志宏表示，昨日去函海協會，欲了解有無台灣人在東航班機上，下午就看到國台辦對外說明，表示他們還是重視兩岸民間交流的權益。