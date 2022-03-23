台灣花東近海昨天發生規模6.6強震，全台都有3級以上，不少網友在隔天醒來都在社群無奈表示這個地震「真大」，雖然令人驚恐，但仍有部分網友放上迷因圖，也就是前日本職棒球員乾真大的圖片，而這位球員除了名字受到熱議，球場表現鮮少被人提及，今天就帶大家來認識一下他吧！

前日本職棒火腿、巨人隊投手乾真大(いぬい まさひろ/Inui Masahiro)因為中文姓名受到矚目，不過這次並沒有要繼續探討他的姓名，而是來了解一下他的歷年職棒生涯。乾真大今年33歲，出生兵庫縣加古川市，是一位身高176公分的左投手，擅長滑球、曲球和伸卡球，2011年加入火腿開啟職棒生涯。

不過他的投球表現普通，7年日職生涯一共只拿下1勝2敗的成績，首年出賽5場自責分率高達7.88，次年出戰場次大幅上升，來到36場，自責分率5.51，這年也算是他最成功一年，拿下1勝2敗2中繼成功，2015年出賽6場，繳出生涯最佳的3.24自責分率，可惜還是無緣拿下任何勝利。

接著他2016到2017年轉投巨人出賽7場，同樣沒留下勝利，之後徹底淡出日本職棒，留下74出賽平均5.65自責分率的成績。而離開日職他仍不放棄棒球，轉戰日本棒球獨立聯盟富山隊，除了繼續當投手也兼任球隊投手教練，首年合計21場登板拿下14勝4敗，自責分率僅 2.28。

剛加入的他表示：「想支持那些為自己夢想和目標努力的年輕球員，同時為自己的回歸和團隊勝利為目標。我想努力做到它！」而他確實表現不差，接著2020年轉到神奈川隊，2021年11場先發繳出5勝1敗自責分率2.54，拿下當季聯盟東區自責分率王獎項，今年選擇續留球隊並延續投手教練一職。

而日本BC獨立聯盟整體實力較低，仍是日本旅外球員回歸首選，如田澤純一、伊良部秀輝、鈴木誠、高津臣吾、藤川球兒、井川慶都曾加入過，台灣球迷較熟悉的曼尼(Manny Ramirez)、林哲瑄、張泰山生涯晚期也紛紛效力，所以乾真大職棒之旅雖然不順，但仍順利落葉歸根，並為國家培養下一代人才！