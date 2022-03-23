台灣今凌晨1點41分發生規模6.6強震，全台有感整夜餘震不斷，有網友回憶起1999年9月21日凌晨1時47分發生驚天動地的「921大地震」，921當時芮氏規模7.3，全台多個縣市都有房子倒塌，唯獨桃園沒有，直呼桃園根本是天選之市，是個適合居住的地方。

有網友在PTT發文指出，當年921地震，整個西部從嘉義到台北都有房子倒塌，唯獨桃園竟然是零倒塌，連半倒的都沒有，號稱土質最強，根本是天選之市。引發其他網友討論，「桃園是最適合高強度發展的地質」、「桃園地質比較堅硬」、「921中壢桃園都沒半間倒耶」、「桃園除了火災，颱風跟地震都不怕」、「工廠別沒事燒起來來講，桃園天災確實少」、「桃園更怕人禍吧，火災那種」。

《自由時報》引述中央大學地球科學系系主任顏宏元說法指出，桃園是全台地震最少發生的地方，主要原因在於沒有活動斷層，加上屬於台地地形，地層多由礫石堆積而成，地質堅硬沒有土壤液化問題，所以自發性地震較少，根據統計過去45年僅發生2次規模4以上的地震。

因雙北房價連年高漲，不少人相繼移入房價較為親民的桃園，近幾年人口從205萬增加到227萬，是全國人口成長最快的城市，更是台灣6大直轄市中唯一呈現人口正成長。