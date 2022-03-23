國小數學競賽（簡稱ELMC）日前有31所學校、116隊參加，一共有來自雙北區及苗栗區的348位同學競技。來自裕德國小四年級的曾冠中於個人賽中獲得滿分，超齡的表現成為焦點。賽後他表示，從小就喜愛數學，更已經自學至國二的進度，開心的說：「可以把題目解答出來，是相當有成就感與開心的事！」

國小數學競賽（簡稱ELMC）是由財團法人九九文教基金會主辦，臺北市教育局、苗栗縣教育處聯合指導，九九文教基金會何焱銘董事長表示：「ELMC分為個人賽、團體賽與思考賽，其中部份項目強調團隊合作解題。本次競賽個人賽項目共有27人獲得滿分，大部份都是五、六年級學生，只有曾冠中是四年級學生，不因小一屆而膽怯，競賽中落落大方的表現令人印象深刻。」

競賽試題是由基金會試題委員會邀請多位知名教授及國中、小數學輔導團老師，花費將近一年時間從眾多備選試題中精選產生。比較特別的題型在於思考題，也就是引導連鎖題以及空間思考題，透過幾何、邏輯、推理，希望訓練學生如何解難題的多元思考能力。348位參賽者在ELMC的個人賽部份，「雙北區」有24位同學滿分、「苗栗區」有3位全壘打。命題團隊也仔細分析兩區差異，提供給教育主管機關參考。

數學競賽聯盟符合新課綱精神。（圖／主辦單位提供）

此次競賽中，個人賽最後一題卡關同學不少，也是答對率最低的一題，速率概念與相關的應用於現行課綱是屬於六年級範圍，對大部分參加的同學可能還未學習到速率的相關觀念，因此造成此題答對率最低，只有1/3左右的同學答對；其次是第5題，測試學生立體圖形的空間思考能力，對一般國小學生較為困難，學生需要在平常時，多接觸與思考這類的問題，以提升空間思考能力。

何焱銘指出，數學訓練孩子邏輯推理、系統思考，可以培養一個人勇於面對未來挑戰的關鍵能力。數學被認為是科學之母，台灣引以為傲的半導體產業，次世代的人工智慧（AI）、虛擬實境（VR）與擴展實境（AR）均是以數學為基礎。基金會希望藉ELMC特有的競賽方式跳脫過去學習數學「個人至上」的窠臼，在團隊競試中培養孩子克服困難突破瓶頸，從只是應付考試到喜歡數學。

臺北市國教輔導團召集人陳滄智校長受訪時強調，ELMC數學競賽試題落實108課綱素養，讓學子能更生活化與團隊合作方式來學好數學。參賽的陳以樂同學亦提到：「ELMC的考題需要再三思考才能解答，跟平常學校的考試很不一樣。」