【全程影音】確定代表國民黨出戰台南市長！ 謝龍介喊話：寫下民主輪替的歷史

國民黨台南市長候選人由台南市議員謝龍介與立委陳以信兩人競爭，今日（23日）經黨中央協調後宣布，確定由謝參選。國民黨台南黨部主委林進旺今中午證實此消息，稱剛接獲黨內告知「謝龍介將代表本黨參選」。謝將披藍袍出征台南一事引熱議，大批網友驚喜稱「不可置信」，並紛紛表示「太棒了！」

林進旺今中午證實謝龍介代表參選台南市長一事，稱剛剛接獲黨內告知，「謝龍介將代表本黨參選」。林強調說，既然母雞人選已定，接下來將全力輔選，與議員整合最強戰線，讓大家看到國民黨不同一面。

對此，陳以信今日下午2時30分則在臉書發出三大聲明：第一，尊重黨中央的最後決定；第二，光復台南是肩上責任，未來仍將為黨全力以赴；第三，將繼續深耕台南基層，全力為黨籍市議員與里長參選人輔選。

謝龍介將出戰台南市長的消息，迅速在網路掀熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「不可置信，太感動了！」「這是今日最好的訊息」、「終於黨中央有在聽民意，讚！加油」、「台南市想要把執政權再奪回來，除了謝龍介之外，還有誰可以與民進黨一搏呢？」「太棒了！」「太棒了+1」。