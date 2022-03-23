美國半導體產業協會（SIA）2月公布報告指出，2021年全球晶片銷售額達到創紀錄的5,559億美元，預估隨晶片製造商繼續擴大產能以滿足需求，2022年全球晶片銷售額將再成長8.8％，續締造歷史新高並將突破6,000億美元，全球半導體市場熱絡依舊，也帶動半導體ETF買氣。國泰費城半導體ETF（00830）截至2022年3月18日規模突破新台幣153.93億元，較去年底成長約2.2倍，受益人數更是翻了8.4倍，達65,363人。

國泰投信指出，半導體長線趨勢明確，在台灣想要投資國際半導體產業也不必捨近求遠，如00830即是國內唯一追蹤費城半導體指數的ETF，囊括全球最強30檔半導體龍頭，觀察今年來，即便科技股賣壓沉重，這檔ETF卻續受資金青睞，加上1月配發股息亮眼更招來買氣，投資人也看好半導體基本面堅挺，近來更逢低搶進加碼布局，截至3月18日，00830規模突破新台幣153.93億元，較去年底成長約2.2倍，受益人數更是翻了8.4倍，達65,363人。今年費半指數因市場消息面影響而下挫，評價面修正卻也創造逢低布局機會，建議留意指數急跌後的布局機會，採定期定額中長線布局，降低價格波動並抓住半導體回升行情。

國泰費城半導體ETF基金經理人游日傑表示，市場動盪科技股受承壓，但2大基本面凸顯科技股尤其半導體產業前景無虞，其一，市場依舊供不應求，美國商務部1月底公布半導體供應鏈風險調查報告顯示，晶片持有庫存中位數下降到2021年的不足5天，預估晶片供不應求狀況至少在未來6個月內不會消失；其二，半導體產業研發費用穩定成長，半導體產業營收持續成長，加上各國政府扶植產業的獎勵政策推動下，IPValue認為半導體產業每年的研發費用將延續穩定成長，過去12年年化複合成長率達8％，半導體產業景氣無虞。

而美國聯準會（Fed）上周（3/17）因應通膨升溫，宣布升息1碼（0.25％）且年內將再升息6次，升息是否影響科技股行情？游日傑認為，本次升息符合市場預期，年內若物價數據有所緩和，Fed將有可能年內採取逐次升息1碼，此幅度是在市場能接受的範圍內，故未來物價數據將是主要觀察點。而升息多半代表景氣是確立的，觀察過去聯準會12次升息循環中，美股有高達11次上漲，且觀察近30年來升息週期各產業表現，升息後一年後表現最佳的產業為科技股，平均漲幅約19％，在升息趨勢確立後，市場有望改走基本面行情，基本面持穩但先前被錯殺的半導體族群，有望在接下來戰事舒緩、市場恐慌氛圍下降後，重返有「基」之彈。