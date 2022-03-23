桃園市長鄭文燦年底即將屆滿卸任，23日上《齊有此理》接受資深媒體人王時齊專訪被問及接班人，強調自己沒有口袋人選，但相信最後會由民進黨籍候選人當選，強調北北桃會組成北台灣黃金人選，一起打好選戰，他也提到國民黨人選中，「吳志揚應該強過魯明哲！」

面對接班人選問題，鄭文燦強調自己沒有口袋人選，認為選對會會綜合評估推出最佳人選，「我相信最好、最強、最適合的人選，最終一定會是民進黨籍候選人當選！」有信心會得到桃園民眾支持。

至於衛福部長陳時中近日頻被點名選桃園，鄭文燦讚陳時中是民進黨的超級明星，無論在哪個縣市都會很強，至於他要擺在台北或桃園，是選對會的問題，「不是我一個人可以決定的！」，他希望北北桃，甚至基隆跟新竹能形成北台灣黃金人選，一起打好這場選戰。

「我想桃園不會走回頭路！」鄭文燦相信這次選舉會支持桃園進步的腳步，不會選擇走回頭路。鄭文燦不諱言黨內被點名很多，包括在地黃適卓、鄭寶清、彭紹瑾、鄭運鵬等人，民進黨集體智慧最終一定是最強的，強調桃園已經是不一樣的城市，下一任市長只要能夠好好地把這幾年打好的基礎往前走，桃園會發展得更好。

鄭文燦話鋒一轉，說台北是一個輿論中心，不只台北市議員聯署陳時中選台北，也有台北市議員要來選桃園市長（暗指羅智強），他提到台北市是什麼事情都會發生。

被問及如何評價羅智強，鄭文燦說自己一直都很尊敬政治上的競爭對手，但參選要有所準備，要表達能力、誠意及對地方認同，他贊成羅到桃園苦行，「但苦行與了解民意是兩件事！」，像羅苦行首日把新屋的屋寫成烏鴉的烏，讓他當場笑出來，「不可能有任何桃園人講錯！」但仍歡迎羅來了解桃園，會待之以禮、不批評。

「國民黨不要把眷村想成鐵板一塊！」鄭文燦也提到，國民黨主席朱立倫若要提名羅智強，要證明羅智強比在地人選桃園在地立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲、前立委孫大千、陳學聖、吳志揚適合，「這不是桃園人的問題，是朱立倫的問題！」

「不要低估也不要高估任何人！」鄭文燦也評論國民黨人選，只有吳志揚、陳學聖經過全市的選舉，但陳跟地方連結比較弱，單看民調魯明哲贏過吳志揚，但他認為吳志揚比魯明哲強，從他擔任過縣長、2屆立委，基礎夠，應該強過魯明哲，但面對國民黨的內部分歧他不會見獵心喜。

「不要把每件事泛政治化！」鄭文燦不擔心2022能否延續綠營執政會不會影響自己未來政治路，他認為選的桃園市長是要照顧市民、照顧桃園，自己經歷過很多困難，曾2個月被指派桃園縣長，經歷不對稱戰爭，要有足夠勇氣面對很多考驗，選市長不是我個人的考驗，是桃園能否繼續往前進步的考驗。