身兼中共中央新疆工作協調小組長的全國政協主席汪洋，每年全國兩會閉幕之後都會到新疆調研。據分析汪洋此次調研談話顯示，北京管治新疆政策有所調整，由過去高壓式反恐轉變為重視經濟民生發展。

本月18日至昨天，汪洋一連五天率調研組到新疆烏魯木齊、喀什、和田等地調研，強調要「堅持穩中求進工作總基調，堅持先立後破、謀定後動、久久為功，多謀長遠之策、多行固本之舉，多解決事關長治久安的深層次矛盾和問題。」

星島日報分析，去年汪洋到新疆調研，強調的是「聚焦社會穩定和長治久安工作總目標」。相較之下，在連續五年多沒有發生暴力恐攻案件之後，北京的涉疆政策有所調整，更多的是要求「長遠之策」、「固本之舉」，聚焦「深層次矛盾和問題」。畢竟，長期的高壓管治，包括建立「教培中心」推動「去極端化」，固然維護社會穩定，但亦令新疆處於緊張氣氛，非長久之計，也被一些境外勢力攻擊為「侵犯人權」。

這種調整有跡可循。前新疆書記陳全國主政五年，提出「在新疆，沒有穩定一切皆為零」的口號，新任新疆自治區政府主席馬興瑞去年底走馬天山之後，主調則是經濟和民生，少有殺氣騰騰的話語，也不將「反恐」掛在嘴邊。據稱，馬興瑞上任一個月就作出恢復幹部周休（每周休息兩天）的決定，令新疆幹部鬆口氣，不必天天「緊繃維穩工作這根弦」。

汪洋調研強調，當前新疆發展正面臨前所未有的重要機遇，要發揮區位優勢和資源優勢，用好穩定紅利和政策紅利，把發展成果落實到改善民生、增進團結、凝聚人心上，在發展中打牢實現長治久安的物質基礎，用各族群眾幸福生活的事實回擊敵對勢力的造謠污蔑和攻擊抹黑。

汪洋也強調穩定，但指出必須「依法依規做好反恐維穩工作，因地制宜優化相關措施」。這某個程度也是要求「反恐維穩」必須有法可依，必須走上正軌。