俄烏戰爭未停火，唯泰老師在報告老闆解析戰爭中是不是還有投資商機呢？最引人矚目的就是低軌衛星，有3檔個股已經接到低軌衛星相關的訂單，而且的未來的3年到5年基本面仍持續看好。

最近這一週投信開始回頭佈局，陳唯泰認為，昇達科的基本面OK，股價已經出現了扭轉訊號，再加上籌碼面投信開始加持，所以是技術面跟基本面都同步轉好的一個個股。

另外，華通在第二季惠州廠的新產能會開出，營收就會上增加，雖然原本是屬於傳統淡季的第二季，有可能會出現淡季不淡的表現，前兩個月的營收已經成長30%，換句話說第一季有可能挑戰3成的成長幅度，今年華通的營收跟獲利有機會出現逐季成長的表現。

再來是非常老牌的網通設備公司台揚，這次主要是小型地面站的微型天線，目前已經與非常多的低軌衛星客戶通過認證。陳唯泰說，在今年下半年有可能就會開始陸陸續續做出貨，最近的股價表現也一樣，從去年底緩步往下修正，目前的股價也已經往上去突破。

陳唯泰表示，整個外資對台揚的賣超已經出現明顯的縮手，換句話說，現在有可能是它的基本面最接近谷底的時候，如果想要進行波段性布局或是中長線操作的投資朋友，可以特別留意。