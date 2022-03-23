新竹縣消防局演練地震房屋倒塌搶救受傷民眾。（羅浚濱攝）

23日凌晨花蓮發生6.6級強震，讓全台有感，新竹縣並未傳出災情，縣長楊文科指示相關單位做好地震災害萬全準備，消防局長孫福佑指已加強震災房屋倒塌傷患搶救等演練，提醒民眾手機接到國家警報後不要往外跑，採取「趴下、掩護、穩住」的防護措施。

這次全台有感地震，很多民眾在睡夢中被手機發出的國家警報驚醒，不少人往戶外跑，網路對0323地震與1999年921大地震發生時間相近也紛紛討論。孫福佑說，一般國家警報發出訊息約7到10秒後就出現地震，若真的發生強震，住1樓民眾接到訊息是有時間往外跑，2樓以上高樓層是完全來不及！

孫福佑指以往地震是宣導民眾找牆角、冰箱 等「黃金三角」避難，在美國舊金山大地震發現牆角和冰箱也會倒塌後，多年來消防單位都在宣導正確的防護措施，可能還未深植人心，地震發生時民眾反應多是往戶外「逃難」！

孫福佑提醒民眾遇到地震時不是往外跑，第一個動作的「趴下」，把身體壓低找桌子「掩護」，避免天花板燈飾等物因地震搖晃掉落砸傷，同時用手「穩住」桌腳，才是正確的防護措施。

峨眉鄉春節期間密集發生14起地震，縣長楊文科日前到台電峨眉超高壓變電所訪視，了解台電災變因應作為，擔心日後可能會發生更大地震，要求相關單位一定要預先做好準備，消防局等單位也對震災進行兵棋推演。

在地震發生後，開設震災災害應變中心及初期應變機制，消防局整備生命探測器、破壞器材和支撐架等救援器材，與義消演練震災引發火災和房屋倒塌搶救受困民眾和傷患。

孫福佑指出，實際房屋倒塌現場搶救的難度很高，救災人員常會因房屋歪斜及家具顛倒等因素，很容易產生昏眩現象，在模擬演練時特別提醒救災人員，日後救災一定要注意。