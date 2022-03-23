日本三井23日在高雄市長陳其邁見證之下，與台糖簽約，將耗資100億元，在鳳山衛武營對面4.3公頃基地，興建樓地版面積6萬坪的LaLaport，要成為全台營業額最高、最大的賣場。

三井與台糖23日在高市府舉辦簽約儀式，日本三井台灣董事長下町一朗與台糖董事長陳昭義，在高雄市長陳其邁、高雄市議會議長曾麗燕、以及立委許智傑等人的見證之下，正式簽約，三井將耗資100億元，在鳳山國泰重劃區4.3公頃土地，興建樓地版面積6萬坪的LaLaport購物商場，預定2026年完工啟用。

台糖董事長陳昭義指出，日本三井看上台糖鳳山國泰重劃區4.3公頃土地，用以興建LaLaport購物商場，主要歸功於高雄市的建設，包括基地對面就是衛武營國家藝術中心，加上又有高雄捷運橘線、和黃線，距離國道一號高速公路只有幾分鐘的車程，交通相當便利。

此外，在高雄市政府的協助之下，在不調整容積率的情況之下，把建蔽率從50％，放寬到70％，才能滿足日本三井的興建需求，因此，陳昭義說，正因為如此，才能吸引日本三井在鳳山興建在台第二座LaLaport購物商場。

台灣三井不動產董事長兼總經理下町一朗表示，三井將以過去經營購物商場的40多經驗、與know-how，結合高雄在地特色，讓鳳山LaLaport購物商場，成為三代同堂的家庭，可以逛一整天的最好去處。

他說，鳳山LaLaport將是三井在台中，興建在台第一座LaLaport之後的在台第二座LaLaport購物商場。

高雄市長陳其邁指出，台灣三井不動產董事長兼總經理下町一朗很接地氣，對鳳山、甚至台灣的人文歷史，知之甚詳，他趁著今年3月底返回日本之前，促成三井與台糖的合作、簽約的這項高雄投資案。

陳其邁表示，鳳山LaLaport購物商場大約投資100億元，將興建6萬坪的樓地板面積，高市府將全力協助，讓鳳山LaLaport購物商場成為全台最大、營業額最高的購物商場。

他說，鳳山LaLaport將結合娛樂、百貨、休閒，成為一個多功能的購物休閒中心，相信會進一步帶動整個鳳山地區的發展，衛武營周遭發展，未來也將是指日可待。