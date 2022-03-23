民進黨屏東縣長黨內初選3搶1，完成初選登記的立委周春米昨(22日)一大早，坐著最早的船班，乘風破浪到屏東唯一的離島小琉球，跟鄉親相見歡，現場鄉親熱情迎接，坐滿廟門廣場力挺，讓周春米直喊「未來我會持續重視小琉球鄉親的生活大小事」。

周春米臉書發文指出，還記得考上大學後的暑假，也是啟程出發小琉球，而現在小琉球還是如當時一般的熱情又豪爽，也讓她對每次的小琉球之旅都充滿期待，看著小琉球三隆宮王爺廟前廣場，滿滿的琉球鄉親給她的鼓勵，也知道過去大力協助小琉球醫療船、琉球污水處理廠、旅遊中心等生活必須設施，都非常值得。

踏上小琉球的土地，周春米說，雖然不是潛水渡假，但拜訪每一位村長代表、協會或志工隊，都收穫滿滿，也更認識「琉球山」這台灣難得的生態與人文淨土，感謝小琉球的鄉親們，總是熱情的歡迎，未來會持續重視小琉球鄉親的生活大小事，也會繼續建設琉球的觀光、醫療及交通建設。

此文曝光後，不少網友在底下留言表示，「唯一支持周春米」、「能在小琉球聚集那麼多的鄉親，真是人氣紅不讓，讚讚讚」、「農村民挺小米」、「加油」。