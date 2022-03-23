今(23日)凌晨1時41分花蓮縣近海出現發生規模6.6強震，可謂截至目前為止台灣今年最強的地震，從主震發生至今已經接連出現40起餘震，今凌晨也有不少民眾收到國家級警報，主播沈春華稍早發文，認為這次警報進步許多，替她爭取了4到5秒的反應時間，不然可能差點被鋼琴上的檯燈砸到頭。

沈春華今午發文回憶凌晨的地震嚇到她和家人，當時她正準備要睡了，隨意滑滑手機未料看到國家級警報出現，她當機立斷走到客廳通知先生，正當覺得奇怪地震怎麼沒發生，質疑是烏龍一場時，整間房子就天搖地動搖了起來，幸好他們都有心理準備，便隨即找到適合的地方蹲下避難。

沈春華發文。（圖／翻攝自沈春華 Live Show臉書）

地震結束後，沈春華就收到兒女的關心，幸好一切平安，她也大讚這次國家級警報幫了大忙，「大約提前有4到5秒，讓我有機會和家人會合，找到安全的『避難』位置，也有心理準備，達到預報的警告作用」，並建議其他人若下次再收到國家級警報可以先做下列5件事：保持清醒下床；將幼小的孩子保護好；找到有樑柱的堅固角落；避開頭頂有吊燈的地方；正在煮東西就立刻關掉。

最後，沈春華呼籲網友要好好利用收到國家級警報後的「黃金備戰時間」，「現在，居安思危的觀念非常重要，希望大家一切平安」，網友回應：「祈求別再震，房子嘎嘎作響真的好嚇人」、「感恩提醒地震來時的緊急應變，真的要牢記並冷靜應用！願大家都平安~」、「娶到您真幸福啊！危機時第一想到的是先生！」、「當下回憶921當時狀況，想奪門而出」。