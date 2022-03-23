新豐鄉小叮噹科學主題樂園內的生活大師會館，在環保局輔導下，榮獲環保署「銅級環保旅館」認證，成為新竹縣第一家取得服務業環保標章業者，縣長楊文科希望縣內有更多旅宿業者能加入環保標章認證，讓旅遊也可以很環保！

環保局指出，小叮噹科學主題樂園在2016年就通過「環境教育設施場所」的認證，當時也是縣內首家取得認證的民營企業。

環保局根據服務業環保標章管理要點，輔導小叮噹進行交通運輸、住宿、餐飲、清潔服務、汽車租賃及環境教育等低碳環保行為，導入節能、節水措施、綠色採購、減量一次性產品等環境管理指標，落實環保節能行動。

小叮噹總經理郭明宗表示，園區內生活大師會館秉持環境友善理念，在內部企業環境管理中，導入節能、節水措施、綠色採購、減量一次性產品等環境管理指標，落實環保節能行動。

另外，採用省電、省水設備減少對環境造成的衝擊，室外照明則配合時令調整，達到最佳的能源控制。園區內水蓮花生態綠色餐廳選用在地食材，減少運輸成本降低碳排放，生活、清潔用品優先採購環保標章產品，落實綠色採購及綠色消費，使住宿旅客皆能食的安心、用的放心。

縣長楊文科肯定小叮噹榮獲環保署「銅級環保旅館」認證，指很多民眾在規畫旅遊行程時，多會優先選擇有環保標章的旅館、育樂場所及綠色餐廳，鼓勵縣內28家旅宿業者也能加入環保標章認證行列，共同支持保綠色生活，也帶動新竹縣觀光產業發展。