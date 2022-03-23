家樂福楊梅物流中心本月14日發生大火，至今廠房內部殘餘物仍在悶燒，桃園市議會黨團23日前往考察，指出不僅大火造成的空氣汙染威脅市民健康，消防局滅火過程中的放流水，造成下游7口埤塘受汙染，民眾不僅發現死魚農民也怕農作物遭殃，各議員也要求家樂福業者應公開向桃園市民道歉。

家樂福公共事務部長陳依芳說，相關反應事項經過整理後會向總公司呈報盡快做處理，在火警發生第一時間就一直有向民眾道歉，至於火災發生原因仍待消防局及檢調單位調查當中。

國民黨總召徐其萬表示，桃園接連發生工廠大火，尤其家樂福倉儲造成嚴重空汙，多名市議員收到民眾投訴造成空氣嚴重汙染，消防局滅火過程中廢水導致有死魚，要求業者應檢討，消防局也要針對大型倉儲加強稽查。

市議員舒翠玲說，消防局初判火災從外圍燒進廠房內，不到半小時2萬坪廠房陷入火海，火勢發展如此迅速，內部消防設施也沒有完全發揮功能，業者稱第一時間授信系統、消防設備均有啟動，但因濃煙上竄束手無策，大型廠房防災設計可能有缺失，類似的鋼構鐵皮建築從新屋保齡球館大火後一再發生類似意外，市府各局處要橫向聯繫，對於類似鋼構鐵皮建築要有更大的約束力。

市議員李家興說，勘查發現下游7口埤塘受到消防放流水影響，雖然環保局檢測沒有問題，仍有發現死魚農民也擔心農作物受到影響，希望業者要給民眾合理的交代，也要和市民公開道歉。

消防局說，家樂福業者在清理火場時，殘餘物碰到空氣又開始悶燒，所以至今仍產生煙霧，業者允諾這1、2天內會處理完畢。環保局則說，火警當天就要求消防廢水要返送家樂福自己的儲槽，後續幾天稽查科前往周遭河川與水井檢測都在標準值範圍內，也沒驗出銅、鎳等重金屬。而火警造成嚴重空汙，將依據受影響天數、程度計算裁罰標準，一定會對業者開罰。