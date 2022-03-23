肺癌是國人癌症死亡頭號殺手；但國內半數以上的肺癌患者並不抽菸，其中不抽菸卻罹患肺癌的女性更超過9成。高雄醫學大學環境醫學研究中心過去曾發表學術期刊，發現工作五年以上的中式廚師罹患肺腺癌是非中式廚師的2倍，女性中式廚師危險更高達5倍。

延續過去研究的結論，高醫大環醫中心的研究團隊在科技部沙克爾頓計畫及教育部高等教育深耕計畫的資助下，進一步深入調查後發現，除了肺腺癌，工作五年以上的女性中式廚師罹患乳癌及大腸直腸癌的風險，是女性非中式廚師的1.74倍及2.39倍。這三項女性中式廚師風險較高的癌症，也是衛福部國民健康署公布女性癌症發生率排名的前三名，從中可看出烹飪油煙對人體健康的傷害有多大影響。

不只揪出廚房油煙是女性健康殺手的元凶，為了解決油煙污染的問題，高醫大環醫中心彭瓊瑜副教授與研究團隊，共同開發「改良式簡易經濟型油煙吸收桶」，此設計不但增加排油煙機鋁風管與收集桶之間的密合度，桶內再加入「次氯酸水」與「油污吸附濾材」，讓油煙中的污染物被吸收捕集，經過處理後的油煙，經過實測後發現可減少55% - 76%的醛類，大大降低對人體的傷害。除了減少排放之外，油煙吸收桶的建置與維護費用不高，建置費用約2-4千元，次氯酸水與油污吸附濾材的更換費用也只要幾百元，CP值相當的高。另一個優點是，此油煙吸收桶不需要額外的動力，藉由原本排油煙機的動力，即可驅使油煙經過此油煙吸收桶，這些考量皆是以攤販的立場來設計。

彭瓊瑜副教授表示，油煙桶能有效降低油煙中醛類的濃度，定期更換次氯酸水與油污吸附濾材是維持其效能的不二法門。研究成果已發表於國際知名期刊，期望此經濟型之密封式油煙吸收桶不只解決台灣攤販油煙排放的問題，亦可提供方案至全球具有相同油煙污染物問題的國家。