近來各地陸續發生停電，引發民怨，在野黨並火力全開痛批批蔡政府。對此，有意角逐民進黨新竹市長黨內初選的行政院顧問鄭宏輝，極不以為然、忍不住出聲反擊。鄭宏輝強調，政府的確必須正視此問題，身為執政黨的一員，他也會和執政團隊一起面對眼前危機；鄭也直言，他擔心這是敵對陣營的陰謀，藉在地協力者有計劃的破壞台灣電力系統，以測試台電的應變能力。

鄭宏輝22日在臉書發文表示，台灣近幾週來連續發生停電事件，不可諱言確實引發不少民怨，但是既然發生了，政府就必須正視問題、積極解決。身為執政黨的一員，他也會和執政團隊站在一起，共同面對眼前的危機。

鄭宏輝指出，供電不只是民生議題，也是產業議題，更是國安議題；護國神山需要有穩定的供電，才能確保產線運轉不間斷，如果因為停電問題影響產能，恐怕會影響各國對護國神山的信心，導致台灣的戰略地位動搖。

話鋒一轉，鄭宏輝強調，正因「護國神山」的重要地位，故比起動物入侵導致電力系統受影響，他更擔心這是敵對陣營的陰謀，藉由在地協力者，有計劃的破壞台灣的電力系統，測試台電的應變能力，並將此納入侵台戰略。鄭呼籲，政府必須加速完成強韌電網計畫，並建立戰略性區域電網，同時也必須以國家安全的高度，重新思考電力系統的部署。